Festival’de 6'ncı buluşma: Esenler’de kısa filmler yarışacak

MURAT ÖZTEKİN - “6. Esenler Film Festivali”nde, kısa film yarışması için başvurular alınmaya başladı. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen festival, 19-23 Aralık’ta sinemaseverleri İstanbul’da buluşturacak.

Toplam 240 bin lira ödülün verileceği yarışmaya, 25 Ekim’e kadar başvurulabilecek.

10 FİLM YARIŞACAK

Ön jüri tarafından değerlendirilecek filmler arasından seçilecek 10 film, festival haftasında ödüller için yarışacak.

“En İyi Film Ödülü”nü kazanan yapıma 60 bin lira, ikincilik ödülüne değer bulunan yapıma 50 bin lira, üçüncüye ise 40 bin lira takdim edilecek.