Festival'de 6'ncı buluşma: Esenler'de kısa filmler yarışacak

Festival’de 6'ncı buluşma: Esenler’de kısa filmler yarışacak

- Güncelleme:
6. Esenler Film Festivali’nde kısa film yarışması için başvurular başladı. 240 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmaya 25 Ekim’e kadar başvuru yapılabilecek. Finale kalan 10 film, Aralık ayında İstanbul’da seyirciyle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN - “6. Esenler Film Festivali”nde, kısa film yarışması için başvurular alınmaya başladı. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen festival, 19-23 Aralık’ta sinemaseverleri İstanbul’da buluşturacak.

Toplam 240 bin lira ödülün verileceği yarışmaya, 25 Ekim’e kadar başvurulabilecek.

10 FİLM YARIŞACAK

Ön jüri tarafından değerlendirilecek filmler arasından seçilecek 10 film, festival haftasında ödüller için yarışacak.

“En İyi Film Ödülü”nü kazanan yapıma 60 bin lira, ikincilik ödülüne değer bulunan yapıma 50 bin lira, üçüncüye ise 40 bin lira takdim edilecek.

