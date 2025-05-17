Yandex, Türkiye'ye 50 milyon dolar yatırım yapacak!

Rus teknoloji şirketi Yandex, Türkiye'deki büyüme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla 50 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Yandex, Türkiye pazarına 50 milyon dolarlık bir yatırım yaparak arama motoru hizmetlerini ve yapay zeka projelerini genişletmeye hazırlanıyor.

Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Search International CEO'su Alexander Popovskiy, bu yatırımın, Türkiye'deki dijital inovasyon ve e-ticaret sektörünü dönüştüreceğini belirtti.

YENİ PLATFORM: YANDEX MERCHANTS TÜRKİYE'DE TANITILDI

WORLDEF İstanbul 2025 etkinliğinde konuşan Popovskiy, Yandex'in yeni ticaret platformu "Yandex Merchants"ın tanıtımını gerçekleştirdi. Bu platform, satıcıların Yandex arama sonuçlarında daha görünür olmasını sağlayacak ve performanslarını kontrol etmelerine imkan tanıyacak. Popovskiy, "Türkiye’de e-ticaret gerçekten çok benzersiz; toplam perakende cirosunun %20’si dijitalden geliyor. Bu da büyük bir potansiyeli işaret ediyor" dedi.

YANDEX METRİCA İLE GÜÇLÜ VERİ ANALİTİĞİ

Yandex, Türkiye’deki e-ticaret platformlarının kullanıcı davranışlarını daha iyi analiz edebilmesi için Yandex Metrica’yı ücretsiz olarak sunacak. Yandex Metrica, satış verilerini izlemek, kullanıcı davranışlarını analiz etmek ve dijital pazarlama stratejilerini optimize etmek isteyen işletmelere büyük kolaylık sağlayacak.

400 MİLYON DOLARLIK GENİŞLEME PLANININ İLK ADIMI

Popovskiy, Türkiye’ye yapılan 50 milyon dolarlık bu yatırımın, daha önce açıklanan 400 milyon dolarlık genişleme planının bir parçası olduğunu doğruladı. Bu yatırımla birlikte, Yandex'in arama motoru ve yapay zeka projeleri daha da güçlenecek. Ayrıca, Yandex Türkiye’nin bulut bilişim, dil çevirisi ve ulusal siber güvenlik projelerinde de etkin rol alması planlanıyor.

'YAZEKA' İLE YAPAY ZEKA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yandex'in yapay zeka aracı "Yazeka" da Türk kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü. Popovskiy, "Müşterilerimiz, geleneksel arama görevlerini daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde çözebiliyor. Görsel ve video sonuçları da dahil olmak üzere, aradıkları her türlü bilgiye daha hızlı erişebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÜZENLEMELERE TAM DESTEK

Popovskiy, Türkiye’nin dijital platformlar üzerindeki düzenleme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. "Küresel dijital platformlar kullanıcı seçimini sağlamalı. Arama motorlarını, tarayıcıları ve yapay zeka asistanlarını kullanıcılar özgürce seçebilmeli. Türkiye bu konuda liderlik yapıyor" dedi.

YANDEX'İN HEDEFİ: TÜRKİYE'DE DİJİTAL LİDERLİK

Yandex, Türkiye pazarında hem arama motoru teknolojileri hem de dijital ticaret alanında liderlik hedefliyor. Popovskiy, "Kemerlerinizi bağlayın, Yandex Türkiye'den büyük yenilikler göreceksiniz" şeklinde konuştu.