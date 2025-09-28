Vivo yeni modellerini tanıttı: Türkiye’de 5G’ye hazırız

ÖMER TEMÜR - Vivo, İstanbul’da düzenlediği etkinlikte 5G destekli en yeni akıllı telefon serisi Vivo V60 ve V60 Lite modelini tanıttı.

Etkinlikte konuşan Vivo Türkiye Yatırımcısı ve CEO Harris Li, Türkiye pazarının Vivo için önemine değinerek “Vivo için 5G, yalnızca küresel stratejimizin merkezinde yer alan bir teknoloji değil, aynı zamanda gelecekteki gelişimimizin de en büyük önceliğidir. Biz, 5G’nin yeni bir çağın kapılarını açacağına ve hayatlarımızı dönüştüreceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye’nin 5G altyapısının hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, 5G teknolojisi toplumsal yenilikleri ve dönüşümü teşvik eden en önemli güçlerden biri hâline geliyor. Vivo olarak, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi stratejik ortaklarımızla birlikte Türk kullanıcılarına çok daha iyi bir 5G deneyimi sunmak istiyoruz” dedi.

"SEKTÖRE YÖN VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Vivo Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tahtacı da 2024-2025 döneminde X Serisi satışlarını yüzde 1.400, V Serisi satışlarını da yüzde 154 artırdıklarını belirterek “Bugün 4 kıtada 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor, 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet veriyor, 10 AR-GE merkezi ve 8 üretim tesisiyle küresel ölçekte varlık gösteriyoruz. Dünyanın en ince telefonu X5Max’i 2014 yılında, ilk ekran içi parmak izi okuyucusu X20Plus UD’yi 2017 yılında, en ince katlanabilir telefonu X Fold 3’ü 2024’te ve ilk Android MR gözlüğü Vivo Vision’ı 2025’te geliştirerek sektöre yön vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.