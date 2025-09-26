Xiaomi 15T serisi ile 'telefon çekmiyor' derdine son! 2 km'ye kadar sinyalsiz alo

ÖMER TEMÜR / MÜNİH - Xiaomi, Münih’te düzenlediği global lansman etkinliğinde, amiral gemisi segmentindeki en yeni modelleri Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro’dan oluşan Xiaomi 15T Serisini tanıttı. Xiaomi yeni modellerinde Walkie-talkie benzer bir teknoloji ile “sinyal çekmiyor” derdine son veriyor.

Xiaomi 15T Serisi özellikle mobil bağlantıda önemli yeniliklerle birlikte geliyor. Bu yeniliklerin merkezinde, Xiaomi Astral Communication yer alıyor ve 15T Serisi ile birlikte dünya çapında ilk defa sunulan Xiaomi Offline Communication özelliğini içeriyor. Bu özellik sayesinde Xiaomi 15T Pro ile 1,9 km mesafeden, Xiaomi 15T ile 1,3 km mesafeden hücresel ve Wi-Fi sinyali olmadan sesli bağlantı sağlanabiliyor. Bu teknoloji orman, çöl veya doğa yürüyüşleri gibi açık alanlarda, geleneksel şebekelerin erişemediği durumlarda güvenli iletişim imkânı sunuyor.

Xiaomi Astral Communication aynı zamanda GPS, Wi-Fi, bluetooth ve hücresel sinyalleri esnek bir şekilde kullanan Xiaomi Surge T1S Tuner içeriyor. Bu teknoloji, hücresel performansı artıran yüksek performanslı antene sahip Super Antenna Array ve sinyal kalitesini en üst düzeye çıkaran Yapay Zekâ Destekli Akıllı Anten Değiştirme özelliğiyle birlikte çalışıyor. Böylece video izlerken, navigasyon kullanırken ya da oyun oynarken kesinti yaşanmıyor.

Yeni modeller gelişmiş bağlantı özelliklerinin yanı sıra güçlü donanım ve kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Xiaomi 15T Pro, gücünü MediaTek Dimensity 9400+’den alırken Xiaomi 15T ise MediaTek Dimensity 8400-Ultra’dan güç alıyor.

KAMERADA LEİCA İLE İŞ BİRLİĞİ

Önceki seriye göre %27 daha ince olan Xiaomi 15T Serisinde Leica imzalı üçlü kamera bulunuyor. Xiaomi 15T Pro’da 15T’den farklı olarak Leica 5x Pro telefoto kamera yer alıyor. Ayrıca her iki cihazda selfie için 32 MP ön kameraya yer verilmiş. Video çekimi konusunda da iddiasını ortaya koyan Xiaomi 15T Serisi, içerik üreticilerine 4K 30fps HDR10+ video kaydı desteği sunuyor. Ayrıca Xiaomi 15T serisi, 3840 Hz PWM karartma teknolojisi ile ekran titremesini azaltarak, gece okumalarında ve düşük ışıklı ortamlarda göz koruması sağlıyor.

EKRAN 4 SANİYEDE AÇILIYOR

Pil tarafında ise hem Xiaomi 15T hem de Xiaomi 15T Pro’nun ince gövdesinin içinde, uzun süreli enerji sağlayan 5.500 mAh kapasiteli bir pil yer alıyor. Xiaomi 15T Pro, hem 90W kablolu HyperCharge hem de 50W kablosuz HyperCharge desteğiyle hızlı şarj imkânı sunarken; Xiaomi 15T ise 67W HyperCharge ile kullanıcıların uzun süre beklemelerine gerek kalmadan hızlıca şarj oluyor. Ayrıca, uzun ömürlü bir kullanım için tasarlanan pili, 1.600 şarj döngüsünden sonra bile kapasitesinin %80’ini koruyabiliyor. Pil tamamen boşalmış olsa bile, şarj aleti takıldığında cihaz dört saniyeden kısa sürede açılabiliyor.

TÜRKİYE FİYATI 36.999 LİRADAN BAŞLIYOR

Xiaomi 15T Pro üç farklı depolama ve siyah, gri, mocha gold olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle raflarda olacak. Türkiye fiyatı ise 46.999 TL’den başlıyor. Xiaomi 15T ise siyah, gri ve rose gold renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak. Xiaomi 15T, iki farklı depolama seçeneğiyle 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.