Xiaomi Redmi 15C satışa çıktı

ÖMER TEMÜR - Xiaomi, yeni modeli Redmi 15C tüketiciyle buluştu.

6,9 inçlik dev ekranı ve 6.000 mAh bataryasıyla dikkat çeken telefon Gece Siyahı, Mint Yeşili, Ay Işığı Mavisi ve Alacakaranlık Turuncusu olmak üzere dört farklı renk seçeneği ve 6 GB+128 GB ve 8 GB+256 GB olmak üzere iki konfigürasyon seçeneğiyle satışa çıkıyor.

Cihazın fiyatı 6 GB+128 GB için 9.699 TL, 8 GB+256 GB için ise 10.999 TL olarak belirlendi.

REDMI 15C, mi.com/tr ve bütün satış kanallarından alınabiliyor.