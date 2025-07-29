Ferrari’nin radarına takıldı: Xiaomi SU7 Ultra, Maranello fabrikasında

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7, yalnızca tüketicilerin değil, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin de dikkatini çekmeye başladı. Daha önce Hyundai'nin Güney Kore’deki Ar-Ge merkezinde görüntülenen SU7 Ultra, bu kez Ferrari’nin İtalya’nın Maranello kentindeki üretim tesisinde ortaya çıktı.

Yerel kaynaklar ve blog yazarlarının paylaştığı bilgilere göre, Ferrari’nin kalbi olarak nitelendirilen Maranello fabrikasında kameralara yakalanan Xiaomi SU7 Ultra, İtalyan markanın yakında piyasaya süreceği tamamen elektrikli model için yapılan teknik incelemelerde kullanılıyor. Ferrari'nin aracı resmen satın aldığı ve mevcut elektrikli platformunu geliştirmek üzere test ettiği iddia ediliyor.

Çinli blogger paylaşımında "SU7 Ultra kesinlikle Ferrari’nin tesisinden çıkıyordu. Görgü tanıkları ve fabrika kaynakları, aracın yeni nesil elektrikli platformlar için Ferrari tarafından test amacıyla satın alındığını doğruladı" ifadelerini kullanırken başka bir otomotiv sosyal medya fenomeni ise Ferrari temsilcilerinin geçtiğimiz yıl Xiaomi’nin genel merkezini ziyaret ettiğini ve potansiyel bir yüksek performanslı elektrik motoru iş birliğini gündeme getirdiğini iddia etti. Resmî bir ortaklık açıklanmış olmasa da, SU7 Ultra'nın Maranello'da görüntülenmesi Xiaomi'nin mühendislik kabiliyetine duyulan ilgiyi açıkça ortaya koydu.

İLK ELEKTRİKLİ FERRARİ GÜN SAYIYOR

Bu gelişmelerin zamanlaması da dikkat çekici. Zira Ferrari’nin, tamamen elektrikli ilk modelini 2025 yılı sona ermeden tanıtması bekleniyor. Öte yandan, 28 Temmuz’da başka bir sosyal medya fenomen, Ferrari tesisleri yakınında sahte egzoz çıkışlarına sahip bir test aracı gözlemlediğini bildirdi. Aracın tam elektrikli bir platform üzerinde geliştirildiği ve şirketin ilk BEV modeli olabileceği tahmin ediliyor.

Xiaomi SU7 Ultra, özellikle performans ve aerodinamik açıdan birçok premium markanın radarına girmiş durumda. 800V mimari, güçlü tork üretimi ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan SU7 Ultra'nın, teknoloji-otomotiv dünyasında oluşturmaya başladığı dalgalar, sadece Çin pazarıyla sınırlı kalmayacağa benziyor.