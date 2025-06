En fazla tasarım ödülü olan marka: Ferrari Best of the Best seçildi!

Ferrari’nin 12Cilindri, 12Cilindri Spider ve F80 modelleri, Red Dot Ödülleri, Ürün Tasarımı kategorisinde Best of the Best (En İyinin En İyisi) ödüllerinin sahibi oldu. İtalyan üretici, hiçbir otomobil üreticisinin erişemediği bir başarıya imza atarak son 11 yılda toplamda 32 Red Dot Ödülü kazanandı. 2015’ten bu yana ise 13 adet Best of the Best ödülü aldı.

İkonik modelleriyle otomobil severlerin gönlünde taht kurak Ferrari, 12Cilindri, 12Cilindri Spider ve F80 modelleriyle Red Dot Ödülleri kapsamında Best of the Best (En İyinin En İyisi) seçildi. Son ödülüyle birlikte 2015'ten bu yana ise 13 adet Best of the Best ödülüne erişen İtalyan üretici; hiçbir otomobil üreticisinin erişemediği bir başarıya imza atarak son 11 yılda toplamda 32 Red Dot Ödülü kazanandı. Bu ödüller, Flavio Manzoni liderliğindeki Ferrari Tasarım Merkezi'nin, Ferrari mirasını sürdüren ve tasarım ile işlev arasındaki ideal dengeyi temsil eden yenilikçi otomobiller ortaya koyma vizyonunun da bir kanıtı niteliği taşıyor. FERRARI 12CILINDRI VE SPIDER Ferrari 12Cilindri ve 12Cilindri Spider, 1950'ler ve 60'lardaki Ferrari Grand Tourer modellerinden ilham alıyor ve önde motorlu V12'li iki kişilik Ferrari geleneğini zarafet, çok yönlülük ve performansla harmanlayarak yansıtıyor. Bu geleneğin en son evrimini temsil eden modeller; marka mirasını performans, konfor ve tasarım açısından yeni bir standarda taşıyor. Tasarımda sportiflik, zarafet ve sadeliğin ön planda olduğu modellerde; entegre aktif aerodinamik özellikler, motor bölmesini öne çıkaran öne menteşeli tek parça motor kaputu ve çift egzoz çıkışı gibi klasik Ferrari unsurları dikkat çekiyor. Ferrari 12Cilindri Spider modeli, sürüş esnasında 45 km/s hıza kadar 14 saniyede açılabilen katlanabilir sert tavan (RHT) özelliğiyle beğeni topluyor. MARANELLO'NUN ALTINCI SÜPER OTOMOBİLİ: F80 Karbon fiber şasiye sahip bu F80'de, 1200 beygir gücünde hibrit bir güç ünitesi bulunuyor. Bu gücün 900 beygiri, üst üste iki kez Le Mans 24 Saat yarışını kazanan 499P'den türetilmiş kod adı F163CF olan üç litrelik V6 motordan geliyor. Kalan 300 beygir gücü ise 800 V hibrit sistemle sağlanıyor: ön elektrikli aks (e-4WD) ve arka elektrik motoru (MGU-K). Formula 1'den aktarılan e-turbo (MGU-H) teknolojisi, türbin dönüşlerinden elde edilen kinetik enerjiyi kullanarak güç üretirken turbo gecikmesini ortadan kaldırıyor. Asimetrik "1+" kokpit, tek koltuk hissiyatı ile sürücü odaklı bir deneyim sunuyor. Sadece 799 adet üretilecek olan F80'in üretimi 2027'de, Ferrari'nin 80'inci yıl dönümünde sona erecek.

