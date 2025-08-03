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Sıcaklarla baş etmenin yeni yolu! Diyarbakır’daki o kıraathaneye gidenler şaşırıyor: İçerisinde yok yok…

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcaklarla baş etmenin yeni yolu! Diyarbakır’daki o kıraathaneye gidenler şaşırıyor: İçerisinde yok yok…
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da sıcakların artmasıyla birlikte çoğu vatandaş klimalı ortamlarda zaman geçirmeye çalışıyor. Bir grup arkadaş ise bu ortamı daha keyifli hale getirerek saz çalıp türkü söyleyip zaman geçiriyor.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir kıraathanede oturan vatandaşlar sıcak havalardan dolayı zaman geçirmek için saz çalıp, türküler söylüyor.

Sıcaklarla baş etmenin yeni yolu! Diyarbakır’daki o kıraathaneye gidenler şaşırıyor: İçerisinde yok yok… - 1. Resim

Klimalı ortamları tercih eden vatandaşlar sıkılmamak için hobi olarak türküler seslendiriyor. Saz çalıp türkü söyleyen Ali Göktürk, can sıkıntısı ve moral bozukluğuna karşı sohbet etmek ve keyifli vakit geçirmek için meşk yaptıklarını söyledi.

Sıcaklarla baş etmenin yeni yolu! Diyarbakır’daki o kıraathaneye gidenler şaşırıyor: İçerisinde yok yok… - 2. Resim

"KENDİ ARAMIZDA VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Göktürk, "Dışarıdaki havaların sıcaklığından ötürü sağ olsun arkadaşlar klimayı açıyor ortam serinliyor biz de bu serinlikte zaman geçsin diye müzik ziyafeti çekiyoruz. Eş, dost ile oturup saz çalıp, türkü söylüyoruz. Kendi aramızda vakit geçiriyoruz" dedi.

Sıcaklarla baş etmenin yeni yolu! Diyarbakır’daki o kıraathaneye gidenler şaşırıyor: İçerisinde yok yok… - 3. Resim

7 yıl önce profesyonel olarak saz çalıp, türkü söylediğini aktaran Göktürk, "Aksaklıklar oldu şu anda sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum" diye konuştu.

Sıcaklarla baş etmenin yeni yolu! Diyarbakır’daki o kıraathaneye gidenler şaşırıyor: İçerisinde yok yok… - 4. Resim

Vatandaşlardan Askeri Yalçın ise, sıcaklardan dolayı klimalı ortamlarda oturup zamanı geçirdiklerini söyledi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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