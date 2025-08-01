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ÖTV düzenlemesi sonrası Togg’dan sıfır faizli kampanya  

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ÖTV düzenlemesi sonrası Togg’dan sıfır faizli kampanya  
Togg, ÖTV, T10X, Finansman, Otomobil, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Togg, bireysel kullanıcılara T10X V2 için 1 milyon 500 bin TL krediye 48 ay vadeli, kurumsal kullanıcılara ise 1 milyon 750 bin TL krediye 48 ay vadeli seçenekler sunuyor, işte detaylar...

Togg, ağustos ayında stoklarla sınırlı kampanyası kapsamında bireysel kullanıcılara üç farklı finansman avantajı sunuyor. Bu kapsamda T10X V2 modeline sahip olmak isteyen bireysel kullanıcılar; 

  • 250 bin TL kredi için %0 faizli, 12 ay vadeli, aylık 20 bin 883 TL taksitli, 
  • 1 milyon 500 bin TL kredi için %2,99 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 69.439 TL taksitli, 
  • 1 milyon TL kredi için ise %2,89 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 45.280 TL taksitli seçeneklerden faydalanabiliyor. 

Kurumsal kullanıcılar ise ağustos ayı boyunca T10X V2 modeline, 1 milyon 750 bin TL krediye %3,09 faizli, 48 ay vadeli ve aylık 72.419 TL taksitli seçenekle sahip olabiliyor. Kurumsal kullanıcılar da dilerlerse tıpkı bireysel kullanıcılar gibi %0 faizli 12 ay vadeli 250 bin TL krediden yararlanabiliyor.  

ÖTV düzenlemesi sonrası Togg’dan sıfır faizli kampanya   - 1. Resim

T10X FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Aralık 2023’ten bu yana fiyatı artmayan Togg T10X, otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) yapılan düzenleme sonrası yeni fiyatıyla satışa sunuluyor. Buna göre T10X V1 standart menzil 1.862.000 TL, V1 uzun menzil 2.172.000 TL ve V2 uzun menzil 2.363.000 TL başlangıç fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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