Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bild gazetesinden çarpıcı Togg haberi: Almanya'daki krizin ortasında Türk rakip!

Bild gazetesinden çarpıcı Togg haberi: Almanya'daki krizin ortasında Türk rakip!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bild gazetesinden çarpıcı Togg haberi: Almanya&#039;daki krizin ortasında Türk rakip!
Togg, Türkiye, Almanya, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Alman Bild Gazetesi, Togg'un T10X modeli hakkında dikkat çekici bir haber yayınladı. Haberde, ülkedeki otomobil krizinin ortasında Türkiye'den rakip geldiği belirtilerek, tamamen elektrikli T10X modelinin bu yıl, önce Münih IAA Mobilitiy Fuarı'nda, ardından da Almanya yollarında olacağı ifade edildi.

Alman Bild gazetesi, Togg'un T10X modelinin, 2025 sonunda ülkede satışlarına başlanmasının planlandığını yazdı.

"TÜRKİYE'DEN RAKİP GELDİ!"

Haberde, ülkedeki otomobil krizinin ortasında Türkiye'den rakip geldiği belirtilerek, tamamen elektrikli T10X modelinin bu yıl, önce Münih IAA Mobilitiy Fuarı'nda, ardından da Almanya yollarında olacağı ifade edildi.

TOGG'un Türkiye'de elektrikli otomobiller pazarında lider konumda bulunduğuna işaret edilen haberde, 2025'in ilk yarısında 17 bin 101 adet T10X satıldığı, bunun da elektrikli otomobillerde yaklaşık yüzde 20 pazar payı anlamına geldiği kaydedildi.

Bild gazetesinden çarpıcı Togg haberi: Almanya'daki krizin ortasında Türk rakip! - 1. Resim

İLK YURT DIŞI PAZARI ADIMI TAKİP EDİLİYOR

Haberde, 2024'te satışın 30 bini geçtiği ve bunun Tesla ve BYD'nin toplam satışlarından daha yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Şimdi Almanya ve böylelikle ilk yurt dışı pazarı adımını takip ediyor" ifadesi kullanılan haberde, Almanya'da 3 milyondan fazla Türk yaşadığından, bunun tesadüf olmadığı belirtildi.

Stuttgart'ta zaten bir ofisin bulunduğuna dikkat çekilen haberde, satışların 2025 sonunda başlamasının planlandığı, alımların bayi ağı olmadan doğrudan dijital platform "Trumore" üzerinden gerçekleşeceği aktarıldı.

Bild gazetesinden çarpıcı Togg haberi: Almanya'daki krizin ortasında Türk rakip! - 2. Resim

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın da tanıtıldığı haberde, kendisinin 2011'de Handesblatt gazetesi tarafından "Yarının Yöneticisi" seçildiği anımsatıldı.

Haberde, Karakaş'ın "herhangi bir zamanda değil, hemen küresel rekabet gücüne sahip olmayı" hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul Festivali nerede, nasıl gidilir, bilet fiyatları ne kadar? 2025 İstanbul Festivali konserleriKartal yangın son dakika: Kartal'da film seti yangını neden çıktı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Time dergisinden Gazze kapağı: Açlığın, acının ve umudun karesi - DünyaTime dergisinden Gazze kapağı"Bu çok tehlikeli bir dünya" sözleriyle duyurmuştu! ABD'nin Altın Kubbesi için tarih belli oldu - DünyaABD'nin Altın Kubbesi için tarih belli olduABD Başkanı Trump, Rusya için talimatı verdi: Bölgeye 2 nükleer denizaltı konuşlandırılacak - DünyaTrump 'nükleer konuşlandırma' emri verdi10 kilometre alev püskürttü! Endonezya'da yanardağ faciası - Dünya10 kilometre alev püskürttü! Endonezya'da yanardağ faciasıPutin'den yeni Oreşnik hamlesi! Kritik bölgeye doğru yola çıktılar - DünyaPutin'den yeni Oreşnik hamlesi!Ve imzalar atıldı! 6,5 milyar dolarlık tank ihraç edilecek - DünyaVe imzalar atıldı! 6,5 milyar dolarlık tank ihraç edilecek
Sonraki Haber Yükleniyor...