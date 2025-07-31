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Haberler > T-Otomobil > Togg'a Alman basınından tam not! Auto Bild Gemlik’ten Münih’e test sürüşü yaptı

Togg'a Alman basınından tam not! Auto Bild Gemlik’ten Münih’e test sürüşü yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Togg&#039;a Alman basınından tam not! Auto Bild Gemlik’ten Münih’e test sürüşü yaptı
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T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlk yurtdışı ihracatı için hazırlıklara başlayan Togg, Almanya’nın en çok okunan otomotiv dergisi Auto Bild tarafından mercek altına alındı. Derginin deneyimli test editörü Thomas Geiger, Gemlik’ten teslim aldığı T10X ile 2.000 km’lik yolculuğa çıkarak Münih’e ulaştı. Tüm deneyimini aktardığı video bir günde 50 binden fazla izlenme alırken, Geiger Togg için dikkat çekici bir tanımda bulundu: "Türk Tesla’sı."

Avrupa’nın en büyük otomobil dergilerinden biri olarak dikkat çeken Almanya merkezli Auto Bild, İspanya, Çin ve Hindistan gibi 36 farklı ülkede yayınlanıyor. Tarafsız test incelemeleriyle tanınan yayın kuruluşu, araç değerlendirmelerinde otorite olarak kabul ediliyor. Bu gücü sayesinde Togg gibi yeni markaların Avrupa’daki imajını doğrudan etkileyebilecek bir referans noktası olarak görülüyor.

Togg'a Alman basınından tam not! Auto Bild Gemlik’ten Münih’e test sürüşü yaptı - 1. Resim

GEMLİK’TEN MUNİH’E UZAMAN BAŞARI ÖYKÜSÜ

Deneyimli test editörü Thomas Geiger, Gemlik’teki Togg tesislerinden teslim aldığı 16 TGG 419 plakalı T10X ile İstanbul üzerinden Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya rotasını takip ederek Almanya’ya ulaştı.

Yaklaşık 2.000 kilometrelik bu yolculukta Togg’un hem teknik yeterliliğini hem de kullanıcı deneyimini değerlendirme fırsatı bulan Geiger, yaptığı değerlendirmede T10X’in VW ID.4 ve Tesla Model Y gibi rakiplerle rahatlıkla kıyaslanabileceğini vurguladı.

Yolculuk boyunca DC hızlı şarj istasyonlarında yüzde 20’den 80’e dolum süresinin ortalama 28 dakika sürdüğünü belirten Geiger, batarya ünitelerinin Gemlik’teki Farasis-Siro tesislerinde üretildiğini ve 1 milyon kilometre batarya garantisi verildiğine dikkat çekti. 

Togg'a Alman basınından tam not! Auto Bild Gemlik’ten Münih’e test sürüşü yaptı - 2. Resim

İÇ MEKAN, KONFOR VE DONANIM ÖNE ÇIKTI

Test boyunca sürüş sessizliği, yol tutuşu ve iç mekân konforunu övgüyle anlatan Geiger, 29 inçlik panoramik ekran, malzeme kalitesi ve gelişmiş sürücü destek sistemlerinden de memnun kaldığını belirtti.

Güncellenebilir ADAS sistemleri, şerit takip asistanı, çevre görüş kamerası gibi teknolojilerin standart olarak sunulması, T10X’in Avrupa pazarında rekabetçi bir konumda olduğunu gösteriyor.

Derginin Youtube hesabından yayınlanan test videosu kısa sürece 50 binden fazla izleme alırken, Avrupalı kullanıcılardan gelen olumlu yorumlar dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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