ÖTV güncellemesi sonrası elektrikliye zam, yerliye indirim geldi! Milyonun altında tek model kaldı

ALİ ÇELİK - Türkiye otomotiv pazarında yeni ÖTV düzenlemesi sonrası rekabet dengeleri değişmeye başladı. Söz konusu düzenleme sonrası içten yanmalı motora sahip yerli üretim otomobillere vergi indirimi uygulandı. 24 Temmuz 2025’te devreye giren yeni ÖTV matrah ve oranlarına göre 1.400 cc ve altında motor hacmine sahip araçlarda; matrahı 650.000 TL’nin altında olanların ÖTV’si 10 puan indirimle yüzde 80’den yüzde 70’e çekildi.

650.001–900.000 TL arası olanlar ise yüzde 75’e indirilirken; 900.001–1.100.000 TL arası araçlarda ise yüzde 80’lik oran değişmedi. Söz konusu değişim sonrası Türkiye’nin en çok satan modelleri arasına yer alan Fiat Egea 1.4 Fire, Renault Clio 1.0 ve Hyundai i10 / i20 baz versiyonlarında yüzde 5 ila 7 civarında (50 bin ila 70 bin) indirim yaşandı.

ELEKTRİKLİDE VOLTAJ YÜKSELDİ

Öte yandan, elektrikli araçlar tarafında ise tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Bugüne kadar yüzde 10 ÖTV oranıyla desteklenen 160 kW altındaki giriş seviyesi elektrikli modellerin ÖTV oranı yüzde 25’e çıktı. Bu artış, birçok modelin fiyatını yüzde 10 civarında artırdı. En ucuz modeller olan Citroën e-C3, Togg T10X V1 gibi araçlarda 100 ila 130 bin TL civarında fiyat artışı görüldü. İkinci el şirketlerinden Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, artışların ikinci el piyasasını doğrudan etkileyeceğini, piyasada yüzde 4-6 fiyat artışı beklediklerini ifade etti.