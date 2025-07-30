Sıfır araç fiyatı 944 bin TL'den başlıyor! İşte ÖTV değişimi sonrası Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Türkiye’de otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen ÖTV matrah düzenlemesi sonrası, fiyat listeleri tamamen güncellendi. Yeni oranlar, özellikle yerli üretim ve içten yanmalı motorlu modellerde düşüş getirirken, giriş seviyesi elektrikli araçlarda ise dikkat çeken zamlar ortaya çıktı. Sizler için en uygun fiyatlı otomobil, SUV ve elektrikli modellerini listeledik…

Türkiye Gazetesi/Ali Çelik- Türkiye otomotiv pazarında yeni ÖTV düzenlemesi sonrası rekabet dengeleri değişmeye başladı. Söz konusu düzenleme sonrası içten yanmalı motora sahip yerli üretim otomobillere vergi indirimi uygulanırken ülkemizde en çok satan modelleri arasına yer alan Fiat Egea 1.4 Fire, Renault Clio 1.0 ve Hyundai i10 / i20 baz versiyonları gibi modellerde %5 ila 7 civarında (50 bin ila 70 bin) indirim yaşandı.

ELEKTRİKLİDE VOLTAJ YÜKSELDİ

Öte yandan, elektrikli araçlar tarafında ise tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Bugüne kadar %10 ÖTV oranıyla desteklenen 160 kW altındaki giriş seviyesi elektrikli modellerin ÖTV oranı %25'e yükseltildi. Bu artış, birçok modelin fiyatında %10 civarında zamlara neden olurken, Türkiye’nin en ucuz elektrikli modelleri olarak dikkat çeken Citreon e-C3, Togg T10X V1, Opel Frontera ve Hyundai Inster gibi araçların fiyatlarında 100 ila 130 bin TL civarında yükseliş yaşandı.

Yaşanan fiyat değişimleri sonrası Türkiye’nin en ulaşılabilir fiyatlara sahip araç modelleri şu şekilde sıralanıyor:

EN UYGUN FİYATLI OTOMOBİL MODELLERİ

MARKA MODEL DONANIM FİYAT FIAT Egea Easy GSR 944964 KIA Picanto Feel 1034606 HYUNDAI i10 Jump Nav. 1066689 HYUNDAI i20 Jump Nav. 1165856 OPEL Corsa Edition 1267000 CITROEN e-C3 Plus 1300000 DACIA Sandero Expression 1310000 SUZUKI Swift Life 1355314 RENAULT Clio Evolution 1447000 DACIA Jogger Extreme 1549000

EN UYGUN FİYATLI SUV MODELLERİ

MARKA MODEL DONANIM FİYAT FIAT Egea Cross Street 1067742 SWM G03F Deluxe 1205767 HYUNDAI Bayon Jump 1286745 FORD Puma Titanium 1309700 CITROEN e-C3 AirCross Max 1499000 TOGG T10X V1 SM 1505000 NISSAN Juke Tekna 1507100 OPEL Frontera-e GS 1526000 HYUNDAI Inster Advance 1527623 KIA Stonic Cool 1546053

EN UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ MODELLER