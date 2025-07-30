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Haberler > Ekonomi > Sıfır araç fiyatı 944 bin TL'den başlıyor! İşte ÖTV değişimi sonrası Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Sıfır araç fiyatı 944 bin TL'den başlıyor! İşte ÖTV değişimi sonrası Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sıfır araç fiyatı 944 bin TL&#039;den başlıyor! İşte ÖTV değişimi sonrası Türkiye’nin en ucuz otomobilleri
ÖTV, Otomobil, Elektrikli Araç, Fiyat Artışı, Yerli Üretim, İçten Yanmalı Motor, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen ÖTV matrah düzenlemesi sonrası, fiyat listeleri tamamen güncellendi. Yeni oranlar, özellikle yerli üretim ve içten yanmalı motorlu modellerde düşüş getirirken, giriş seviyesi elektrikli araçlarda ise dikkat çeken zamlar ortaya çıktı. Sizler için en uygun fiyatlı otomobil, SUV ve elektrikli modellerini listeledik…

Türkiye Gazetesi/Ali Çelik- Türkiye otomotiv pazarında yeni ÖTV düzenlemesi sonrası rekabet dengeleri değişmeye başladı. Söz konusu düzenleme sonrası içten yanmalı motora sahip yerli üretim otomobillere vergi indirimi uygulanırken ülkemizde en çok satan modelleri arasına yer alan Fiat Egea 1.4 Fire, Renault Clio 1.0 ve Hyundai i10 / i20 baz versiyonları gibi modellerde %5 ila 7 civarında (50 bin ila 70 bin) indirim yaşandı.

ELEKTRİKLİDE VOLTAJ YÜKSELDİ

Öte yandan, elektrikli araçlar tarafında ise tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Bugüne kadar %10 ÖTV oranıyla desteklenen 160 kW altındaki giriş seviyesi elektrikli modellerin ÖTV oranı %25'e yükseltildi. Bu artış, birçok modelin fiyatında %10 civarında zamlara neden olurken, Türkiye’nin en ucuz elektrikli modelleri olarak dikkat çeken Citreon e-C3, Togg T10X V1, Opel Frontera ve Hyundai Inster gibi araçların fiyatlarında 100 ila 130 bin TL civarında yükseliş yaşandı.

Yaşanan fiyat değişimleri sonrası Türkiye’nin en ulaşılabilir fiyatlara sahip araç modelleri şu şekilde sıralanıyor:

 EN UYGUN FİYATLI OTOMOBİL MODELLERİ

MARKA

MODEL

DONANIM

FİYAT

FIAT

Egea

Easy GSR

944964

KIA

Picanto

Feel

1034606

HYUNDAI

i10

Jump Nav.

1066689

HYUNDAI

i20

Jump Nav.

1165856

OPEL

Corsa

Edition

1267000

CITROEN

e-C3

Plus

1300000

DACIA

Sandero

Expression

1310000

SUZUKI

Swift

Life

1355314

RENAULT

Clio

Evolution

1447000

DACIA

Jogger

Extreme

1549000

 

EN UYGUN FİYATLI SUV MODELLERİ

MARKA

MODEL

DONANIM

FİYAT

FIAT

Egea

Cross Street

1067742

SWM

G03F

Deluxe

1205767

HYUNDAI

Bayon

Jump

1286745

FORD

Puma

Titanium

1309700

CITROEN

e-C3 AirCross

Max

1499000

TOGG

T10X

V1 SM

1505000

NISSAN

Juke

Tekna

1507100

OPEL

Frontera-e

GS

1526000

HYUNDAI

Inster

Advance

1527623

KIA

Stonic

Cool

1546053

 

EN UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ MODELLER

MARKA

MODEL

DONANIM

FİYAT

CITROEN

e-C3

Plus

1300000

CITROEN

e-C3 AirCross

Max

1499000

TOGG

T10X

V1 SM

1505000

OPEL

Frontera-e

GS

1526000

HYUNDAI

Inster

Advance

1527623

BYD

Dolphin

Comfort

1629500

RENAULT

R5 E-Tech

Techno

1647000

OPEL

Corsa-e

GS

1743000

TOGG

T10X

V1 UM

1775000

FORD

Puma

Premium

1845100

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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