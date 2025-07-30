Sıfır araç fiyatı 944 bin TL'den başlıyor! İşte ÖTV değişimi sonrası Türkiye’nin en ucuz otomobilleri
Türkiye’de otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyen ÖTV matrah düzenlemesi sonrası, fiyat listeleri tamamen güncellendi. Yeni oranlar, özellikle yerli üretim ve içten yanmalı motorlu modellerde düşüş getirirken, giriş seviyesi elektrikli araçlarda ise dikkat çeken zamlar ortaya çıktı. Sizler için en uygun fiyatlı otomobil, SUV ve elektrikli modellerini listeledik…
Türkiye Gazetesi/Ali Çelik- Türkiye otomotiv pazarında yeni ÖTV düzenlemesi sonrası rekabet dengeleri değişmeye başladı. Söz konusu düzenleme sonrası içten yanmalı motora sahip yerli üretim otomobillere vergi indirimi uygulanırken ülkemizde en çok satan modelleri arasına yer alan Fiat Egea 1.4 Fire, Renault Clio 1.0 ve Hyundai i10 / i20 baz versiyonları gibi modellerde %5 ila 7 civarında (50 bin ila 70 bin) indirim yaşandı.
ELEKTRİKLİDE VOLTAJ YÜKSELDİ
Öte yandan, elektrikli araçlar tarafında ise tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Bugüne kadar %10 ÖTV oranıyla desteklenen 160 kW altındaki giriş seviyesi elektrikli modellerin ÖTV oranı %25'e yükseltildi. Bu artış, birçok modelin fiyatında %10 civarında zamlara neden olurken, Türkiye’nin en ucuz elektrikli modelleri olarak dikkat çeken Citreon e-C3, Togg T10X V1, Opel Frontera ve Hyundai Inster gibi araçların fiyatlarında 100 ila 130 bin TL civarında yükseliş yaşandı.
Yaşanan fiyat değişimleri sonrası Türkiye’nin en ulaşılabilir fiyatlara sahip araç modelleri şu şekilde sıralanıyor:
EN UYGUN FİYATLI OTOMOBİL MODELLERİ
MARKA
MODEL
DONANIM
FİYAT
FIAT
Egea
Easy GSR
944964
KIA
Picanto
Feel
1034606
HYUNDAI
i10
Jump Nav.
1066689
HYUNDAI
i20
Jump Nav.
1165856
OPEL
Corsa
Edition
1267000
CITROEN
e-C3
Plus
1300000
DACIA
Sandero
Expression
1310000
SUZUKI
Swift
Life
1355314
RENAULT
Clio
Evolution
1447000
DACIA
Jogger
Extreme
1549000
EN UYGUN FİYATLI SUV MODELLERİ
MARKA
MODEL
DONANIM
FİYAT
FIAT
Egea
Cross Street
1067742
SWM
G03F
Deluxe
1205767
HYUNDAI
Bayon
Jump
1286745
FORD
Puma
Titanium
1309700
CITROEN
e-C3 AirCross
Max
1499000
TOGG
T10X
V1 SM
1505000
NISSAN
Juke
Tekna
1507100
OPEL
Frontera-e
GS
1526000
HYUNDAI
Inster
Advance
1527623
KIA
Stonic
Cool
1546053
EN UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ MODELLER
MARKA
MODEL
DONANIM
FİYAT
CITROEN
e-C3
Plus
1300000
CITROEN
e-C3 AirCross
Max
1499000
TOGG
T10X
V1 SM
1505000
OPEL
Frontera-e
GS
1526000
HYUNDAI
Inster
Advance
1527623
BYD
Dolphin
Comfort
1629500
RENAULT
R5 E-Tech
Techno
1647000
OPEL
Corsa-e
GS
1743000
TOGG
T10X
V1 UM
1775000
FORD
Puma
Premium
1845100