850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi

Otomotivde vergi düzenlemesi sonrası tüm markaların fiyatları güncellendi. Temmuz ayı itibarıyla bazı modellerde 850 bin TL’ye varan indirimler yaşanırken, özellikle 4x4 pick-up segmentinde 2 milyon TL’yi geçen artışlar dikkat çekti. ÖTV değişimi sonrası ikinci el pazarında da fiyatlar hızla yükselmeye başladı. İşte Türkiye'de en çok satan otomobillerin eski ve yeni fiyatları...

Temmuz ayının son günlerinde yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil markaları fiyat listeleri peş peşe güncellemeye başladı. Söz konusu düzenleme, özellikle elektrikli araç segmentinde ciddi indirimlere neden olurken, 4x4 pick-up modellerinde ise adeta vergi şokuna dönüştü.

Fiyat indirimiyle öne çıkan modeller arasında yerli üretim araçlar ve kompakt SUV modelleri yer alırken, yeni listelerin açıklanmasıyla birlikte ikinci el piyasasında da yeniden hareketlilik gözlenmeye başlandı.

SIFIRDA FİYAT ARTIŞI TALEBİ İKİNCİ ELE KAYDIRABİLİR

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, yeni ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kısa vadede ikini el tarafında hızlı fiyat artışları göreceğiz. Dengelerin tekrar yerine oturması için beklentimiz orta vade. Düşük hacimli bazı yerli araçlar yeni düzenleme ile avantaj kazanırken, elektrikli ve yüksek hacimli modeller için daha yüksek vergi yükü getirildi. Sıfır otomobil tarafında fiyat artışı, tüketiciyi tekrar ikinci ele yönlendirecek. Piyasada yüksek bir talep olduğunu biliyoruz. Azalan sıfır araç rekabeti, ikinci ele kayabilir.”

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EN FAZLA FİYAT DEĞİŞİMİ YAŞAYAN MODELLER

Yeni vergi düzenlemesinin ardından %40’lık ÖTV diliminden %25’lik sınıfa geçen Kia EV3, BYD Seal U EV ve Tesla Model Y’nin fiyatlarında yaklaşık %12 oranında düşüş yaşandı. Bu kapsamda söz konusu modellerde 280 bin TL’ye varan indirim dikkat çekerken fiyatı en çok yükselen modeller ise 4x4 pick-up’lar oldu.

%4’lük ÖTV vergisi %50’ye çıkarılan bu segmentte fiyatlar ise %30 civarında yükseldi. 2 milyon TL civarında artan rakamlarda bu sınıfta öne çıkanlar ise Land Rover’in ticari sınıfta yer alan modeli Defender, Ford Ranger ve Toyota Hi-lux oldu.

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Düzenleme sonrası en çok fiyat düşüşü ise BMW M Serisi'nde gerçekleşti. Sedan aracın düzenleme öncesi fiyatı 21 milyon 798 bin lirayken, düzenleme sonrası 20 milyon 944 bin liraya geriledi. Böylece 854 bin liralık bir fiyat düşüşü oldu.

Marka Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Düşüş Tutarı Düşüş (%) BMW M5 xDrive PHEV 21.798.000 TL 20.944.400 TL 853.600 TL -%4

📌FIAT EGEA

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % FIAT Egea 1.4 Fire Easy GSR 999.900 TL 944.964 TL -54.936 TL -6% FIAT Egea 1.4 Fire Urban GSR 1.119.900 TL 1.058.298 TL -61.602 TL -6% FIAT Egea 1.4 Fire Lounge GSR 1.179.900 TL 1.114.964 TL -64.936 TL -6% FIAT Egea 1.4 Fire Limited GSR 1.239.900 TL 1.171.631 TL -68.269 TL -6% FIAT Egea 1.6 MultiJet Easy GSR 1.522.900 TL 1.483.488 TL -39.412 TL -3% FIAT Egea 1.6 MultiJet Urban GSR 1.582.900 TL 1.541.821 TL -41.079 TL -3% FIAT Egea 1.6 MultiJet Lounge GSR 1.642.900 TL 1.600.154 TL -42.746 TL -3% FIAT Egea 1.6 MultiJet Easy GSR DCT 1.670.900 TL 1.626.321 TL -44.579 TL -3% FIAT Egea 1.6 MultiJet Limited GSR 1.702.900 TL 1.658.488 TL -44.412 TL -3% FIAT Egea 1.6 MultiJet Urban GSR DCT 1.730.900 TL 1.684.988 TL -45.912 TL -3% FIAT Egea 1.6 MultiJet Lounge GSR DCT 1.790.900 TL 1.743.321 TL -47.579 TL -3% FIAT Egea 1.6 MultiJet Limited GSR DCT 1.850.900 TL 1.801.654 TL -49.246 TL -3%

📌FIAT EGEA CROSS

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % FIAT Egea Cross 1.4 Fire Street GSR Traction+ 1.129.900 TL 1.067.742 TL -62.158 TL -6% FIAT Egea Cross 1.4 Fire Urban GSR Traction+ 1.194.900 TL 1.129.131 TL -65.769 TL -6% FIAT Egea Cross 1.4 Fire Lounge GSR Traction+ 1.254.900 TL 1.185.798 TL -69.102 TL -6% FIAT Egea Cross 1.4 Fire Limited GSR Traction+ 1.314.900 TL 1.242.464 TL -72.436 TL -6% FIAT Egea Cross 1.6 MultiJet Street GSR Traction+ 1.744.900 TL 1.700.210 TL -44.690 TL -3% FIAT Egea Cross 1.6 MultiJet Urban GSR Traction+ 1.804.900 TL 1.758.821 TL -46.079 TL -3% FIAT Egea Cross 1.6 MultiJet Lounge GSR Traction+ 1.864.900 TL 1.817.154 TL -47.746 TL -3% FIAT Egea Cross 1.6 MultiJet Limited GSR Traction+ 1.924.900 TL 1.875.488 TL -49.412 TL -3%

📌OPEL CORSA

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % OPEL Corsa 1.2 Edition 1.312.000 TL 1.267.000 TL -45.000 TL -4% OPEL Corsa 1.2 Turbo Edition 1.530.000 TL 1.487.000 TL -43.000 TL -3% OPEL Corsa 1.2 Turbo GS 1.506.000 TL 1.581.000 TL +75.000 TL +5% OPEL Corsa-e E 50kWh GS 1.419.000 TL 1.743.000 TL +324.000 TL +19%

📌HYUNDAI I20

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % HYUNDAI i20 1.2 MPI 1.234.000 1.165.856 -68.144 -6% HYUNDAI i20 1.0 T-GDI 1.392.000 1.315.078 -76.922 -6% HYUNDAI i20 1.0 T-GDI 1.449.000 1.408.956 -40.044 -3% HYUNDAI i20 1.0 T-GDI 1.549.000 1.506.177 -42.823 -3%

📌RENAULT CLIO

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % RENAULT Clio 1.0 TCe

Evolution

1.497.000 1.447.000 -50.000 -3% RENAULT Clio 1.0 TCe

Techno Esprit Alpine

1.617.000 1.573.000 -44.000 -3%

📌TOYOTA COROLLA

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid 2.075.000 2.075.000 0 0% TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid 2.135.000 2.135.000 0 0% TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid 2.190.000 2.190.000 0 0% TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid 2.594.000 2.594.000 0 0% TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid 2.650.000 2.650.000 0 0% TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid 1.965.000 1.856.500 -108.500 -6% TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid 2.250.000 2.126.000 -124.000 -6% TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid 2.250.000 2.126.000 -124.000 -6% TOYOTA Corolla 1.5 1.735.000 1.687.000 -48.000 -3% TOYOTA Corolla 1.5 1.805.000 1.755.000 -50.000 -3% TOYOTA Corolla 1.5 1.844.000 1.776.500 -67.500 -4% TOYOTA Corolla 1.5 1.925.000 1.925.000 0 0% TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid 2.285.000 2.158.500 -126.500 -6% TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid 2.270.000 2.204.500 -65.500 -3% TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid 2.280.000 2.154.000 -126.000 -6% TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid 2.290.000 2.163.500 -126.500 -6% TOYOTA Corolla 1.5 2.090.000 2.090.000 0 0%

📌VOLSWAGEN TAIGO

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI 1.844.000 1.794.000 -50.000 -3% VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI 2.097.000 2.097.000 0 0% VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI 2.363.000 2.363.000 0 0% VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI 2.465.000 2.602.000 137.000 5% VOLKSWAGEN Taigo 1.5 TSI 2.516.000 2.656.000 140.000 5% VOLKSWAGEN Taigo 1.5 TSI 2.692.000 2.841.000 149.000 5% VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI 1.926.000 1.872.750 -53.250 -3% VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI 2.170.000 2.170.000 0 0%

📌RENAULT MEGANE

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % RENAULT Megane 1.3 TCe 1.890.000 1.839.000 -51.000 -3% RENAULT Megane 1.3 TCe 1.970.000 1.900.000 -70.000 -4% RENAULT Megane 1.5 Blue DCI 2.149.000 2.149.000 0 0%

📌BYD SEAL U

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % BYD Seal U 1.5 DM-i 2.115.000 2.352.000 237.000 10% BYD Seal U EV 2.690.000 2.403.250 -286.750 -12% BYD Seal U 1.5 DM-i AWD 2.995.000 3.275.000 280.000 9%

📌PEUGEOT 2008

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 2.083.000 2.083.000 0 0% PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 2.303.000 2.303.000 0 0% PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 2.083.000 2.083.000 0 0% PEUGEOT 2008 1.2 PureTech 2.303.000 2.303.000 0 0%

📌CITROEN C4 - C4X

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % CITROEN C4 1.2 PureTech 1.735.000 1.695.000 -40.000 -2% CITROEN C4 1.2 PureTech 1.870.000 1.820.000 -50.000 -3% CITROEN C4 1.2 PureTech 1.929.000 1.835.000 -94.000 -5% CITROEN C4 X 1.2 PureTech 1.810.000 1.770.000 -40.000 -2% CITROEN C4 X 1.2 PureTech 1.860.000 1.810.000 -50.000 -3%

📌TOGG T10X

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % TOGG T10X V1 RWD Standart 1.505.000 1.505.000 0 0% TOGG T10X V1 RWD Uzun Menzil 1.775.000 1.775.000 0 0% TOGG T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.880.000 1.880.000 0 0%

📌TESLA MODEL Y

Marka Model Tip 23.07 Fiyat 25.07 Fiyat Fark Fark % TESLA Model Y 60kWh Standart 1.866.203 2.120.685 254.482 12% TESLA Model Y 78kWh Long Range 2.662.783 2.377.486 -285.297 -12% TESLA Model Y 78kWh Long Range AWD 3.465.581 3.790.479 324.898 9%

📌CHERY