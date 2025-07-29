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850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi

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850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi
T-Otomobil Haberleri

Otomotivde vergi düzenlemesi sonrası tüm markaların fiyatları güncellendi. Temmuz ayı itibarıyla bazı modellerde 850 bin TL’ye varan indirimler yaşanırken, özellikle 4x4 pick-up segmentinde 2 milyon TL’yi geçen artışlar dikkat çekti. ÖTV değişimi sonrası ikinci el pazarında da fiyatlar hızla yükselmeye başladı. İşte Türkiye'de en çok satan otomobillerin eski ve yeni fiyatları...

Temmuz ayının son günlerinde yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil markaları fiyat listeleri peş peşe güncellemeye başladı. Söz konusu düzenleme, özellikle elektrikli araç segmentinde ciddi indirimlere neden olurken, 4x4 pick-up modellerinde ise adeta vergi şokuna dönüştü.

Fiyat indirimiyle öne çıkan modeller arasında yerli üretim araçlar ve kompakt SUV modelleri yer alırken, yeni listelerin açıklanmasıyla birlikte ikinci el piyasasında da yeniden hareketlilik gözlenmeye başlandı.

SIFIRDA FİYAT ARTIŞI TALEBİ İKİNCİ ELE KAYDIRABİLİR

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, yeni ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kısa vadede ikini el tarafında hızlı fiyat artışları göreceğiz. Dengelerin tekrar yerine oturması için beklentimiz orta vade. Düşük hacimli bazı yerli araçlar yeni düzenleme ile avantaj kazanırken, elektrikli ve yüksek hacimli modeller için daha yüksek vergi yükü getirildi. Sıfır otomobil tarafında fiyat artışı, tüketiciyi tekrar ikinci ele yönlendirecek. Piyasada yüksek bir talep olduğunu biliyoruz. Azalan sıfır araç rekabeti, ikinci ele kayabilir.”

EN FAZLA FİYAT DEĞİŞİMİ YAŞAYAN MODELLER

Yeni vergi düzenlemesinin ardından %40’lık ÖTV diliminden %25’lik sınıfa geçen Kia EV3, BYD Seal U EV ve Tesla Model Y’nin fiyatlarında yaklaşık %12 oranında düşüş yaşandı. Bu kapsamda söz konusu modellerde 280 bin TL’ye varan indirim dikkat çekerken fiyatı en çok yükselen modeller ise 4x4 pick-up’lar oldu.

%4’lük ÖTV vergisi %50’ye çıkarılan bu segmentte fiyatlar ise %30 civarında yükseldi. 2 milyon TL civarında artan rakamlarda bu sınıfta öne çıkanlar ise Land Rover’in ticari sınıfta yer alan modeli Defender, Ford Ranger ve Toyota Hi-lux oldu.

Düzenleme sonrası en çok fiyat düşüşü ise BMW M Serisi'nde gerçekleşti. Sedan aracın düzenleme öncesi fiyatı 21 milyon 798 bin lirayken, düzenleme sonrası 20 milyon 944 bin liraya geriledi. Böylece 854 bin liralık bir fiyat düşüşü oldu.

MarkaModelEski FiyatYeni FiyatDüşüş TutarıDüşüş (%)
BMWM5 xDrive PHEV21.798.000 TL20.944.400 TL853.600 TL-%4

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 1. Resim

📌FIAT EGEA

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
FIATEgea1.4 Fire Easy GSR999.900 TL944.964 TL-54.936 TL-6%
FIATEgea1.4 Fire Urban GSR1.119.900 TL1.058.298 TL-61.602 TL-6%
FIATEgea1.4 Fire Lounge GSR1.179.900 TL1.114.964 TL-64.936 TL-6%
FIATEgea1.4 Fire Limited GSR1.239.900 TL1.171.631 TL-68.269 TL-6%
FIATEgea1.6 MultiJet Easy GSR1.522.900 TL1.483.488 TL-39.412 TL-3%
FIATEgea1.6 MultiJet Urban GSR1.582.900 TL1.541.821 TL-41.079 TL-3%
FIATEgea1.6 MultiJet Lounge GSR1.642.900 TL1.600.154 TL-42.746 TL-3%
FIATEgea1.6 MultiJet Easy GSR DCT1.670.900 TL1.626.321 TL-44.579 TL-3%
FIATEgea1.6 MultiJet Limited GSR1.702.900 TL1.658.488 TL-44.412 TL-3%
FIATEgea1.6 MultiJet Urban GSR DCT1.730.900 TL1.684.988 TL-45.912 TL-3%
FIATEgea1.6 MultiJet Lounge GSR DCT1.790.900 TL1.743.321 TL-47.579 TL-3%
FIATEgea1.6 MultiJet Limited GSR DCT1.850.900 TL1.801.654 TL-49.246 TL-3%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 2. Resim

📌FIAT EGEA CROSS

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
FIATEgea Cross1.4 Fire Street GSR Traction+1.129.900 TL1.067.742 TL-62.158 TL-6%
FIATEgea Cross1.4 Fire Urban GSR Traction+1.194.900 TL1.129.131 TL-65.769 TL-6%
FIATEgea Cross1.4 Fire Lounge GSR Traction+1.254.900 TL1.185.798 TL-69.102 TL-6%
FIATEgea Cross1.4 Fire Limited GSR Traction+1.314.900 TL1.242.464 TL-72.436 TL-6%
FIATEgea Cross1.6 MultiJet Street GSR Traction+1.744.900 TL1.700.210 TL-44.690 TL-3%
FIATEgea Cross1.6 MultiJet Urban GSR Traction+1.804.900 TL1.758.821 TL-46.079 TL-3%
FIATEgea Cross1.6 MultiJet Lounge GSR Traction+1.864.900 TL1.817.154 TL-47.746 TL-3%
FIATEgea Cross1.6 MultiJet Limited GSR Traction+1.924.900 TL1.875.488 TL-49.412 TL-3%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 3. Resim

📌OPEL CORSA

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
OPELCorsa1.2 Edition1.312.000 TL1.267.000 TL-45.000 TL-4%
OPELCorsa1.2 Turbo Edition1.530.000 TL1.487.000 TL-43.000 TL-3%
OPELCorsa1.2 Turbo GS1.506.000 TL1.581.000 TL+75.000 TL+5%
OPELCorsa-eE 50kWh GS1.419.000 TL1.743.000 TL+324.000 TL+19%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 4. Resim

📌HYUNDAI I20

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
HYUNDAIi201.2 MPI1.234.0001.165.856-68.144-6%
HYUNDAIi201.0 T-GDI1.392.0001.315.078-76.922-6%
HYUNDAIi201.0 T-GDI1.449.0001.408.956-40.044-3%
HYUNDAIi201.0 T-GDI1.549.0001.506.177-42.823-3%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 5. Resim

📌RENAULT CLIO

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
RENAULTClio1.0 TCe
Evolution
1.497.0001.447.000-50.000-3%
RENAULTClio1.0 TCe
Techno Esprit Alpine
1.617.0001.573.000-44.000-3%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 6. Resim

📌TOYOTA COROLLA

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
TOYOTACorolla1.8 Hybrid2.075.0002.075.00000%
TOYOTACorolla1.8 Hybrid2.135.0002.135.00000%
TOYOTACorolla1.8 Hybrid2.190.0002.190.00000%
TOYOTACorolla1.8 Hybrid2.594.0002.594.00000%
TOYOTACorolla1.8 Hybrid2.650.0002.650.00000%
TOYOTACorolla1.8 Hybrid1.965.0001.856.500-108.500-6%
TOYOTACorolla1.8 Hybrid2.250.0002.126.000-124.000-6%
TOYOTACorolla1.8 Hybrid2.250.0002.126.000-124.000-6%
TOYOTACorolla1.51.735.0001.687.000-48.000-3%
TOYOTACorolla1.51.805.0001.755.000-50.000-3%
TOYOTACorolla1.51.844.0001.776.500-67.500-4%
TOYOTACorolla1.51.925.0001.925.00000%
TOYOTACorolla1.8 Hybrid2.285.0002.158.500-126.500-6%
TOYOTACorolla1.8 Hybrid2.270.0002.204.500-65.500-3%
TOYOTACorolla1.8 Hybrid2.280.0002.154.000-126.000-6%
TOYOTACorolla1.8 Hybrid2.290.0002.163.500-126.500-6%
TOYOTACorolla1.52.090.0002.090.00000%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 7. Resim

📌VOLSWAGEN TAIGO

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
VOLKSWAGENTaigo1.0 TSI1.844.0001.794.000-50.000-3%
VOLKSWAGENTaigo1.0 TSI2.097.0002.097.00000%
VOLKSWAGENTaigo1.0 TSI2.363.0002.363.00000%
VOLKSWAGENTaigo1.0 TSI2.465.0002.602.000137.0005%
VOLKSWAGENTaigo1.5 TSI2.516.0002.656.000140.0005%
VOLKSWAGENTaigo1.5 TSI2.692.0002.841.000149.0005%
VOLKSWAGENTaigo1.0 TSI1.926.0001.872.750-53.250-3%
VOLKSWAGENTaigo1.0 TSI2.170.0002.170.00000%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 8. Resim

📌RENAULT MEGANE

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
RENAULTMegane1.3 TCe1.890.0001.839.000-51.000-3%
RENAULTMegane1.3 TCe1.970.0001.900.000-70.000-4%
RENAULTMegane1.5 Blue DCI2.149.0002.149.00000%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 9. Resim

📌BYD SEAL U

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
BYDSeal U1.5 DM-i2.115.0002.352.000237.00010%
BYDSeal UEV2.690.0002.403.250-286.750-12%
BYDSeal U1.5 DM-i AWD2.995.0003.275.000280.0009%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 10. Resim

📌PEUGEOT 2008

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
PEUGEOT20081.2 PureTech2.083.0002.083.00000%
PEUGEOT20081.2 PureTech2.303.0002.303.00000%
PEUGEOT20081.2 PureTech2.083.0002.083.00000%
PEUGEOT20081.2 PureTech2.303.0002.303.00000%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 11. Resim

📌CITROEN C4 - C4X

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
CITROENC41.2 PureTech1.735.0001.695.000-40.000-2%
CITROENC41.2 PureTech1.870.0001.820.000-50.000-3%
CITROENC41.2 PureTech1.929.0001.835.000-94.000-5%
CITROENC4 X1.2 PureTech1.810.0001.770.000-40.000-2%
CITROENC4 X1.2 PureTech1.860.0001.810.000-50.000-3%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 12. Resim

📌TOGG T10X

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
TOGGT10XV1 RWD Standart1.505.0001.505.00000%
TOGGT10XV1 RWD Uzun Menzil1.775.0001.775.00000%
TOGGT10XV2 RWD Uzun Menzil1.880.0001.880.00000%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 13. Resim

📌TESLA MODEL Y

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
TESLAModel Y60kWh Standart1.866.2032.120.685254.48212%
TESLAModel Y78kWh Long Range2.662.7832.377.486-285.297-12%
TESLAModel Y78kWh Long Range AWD3.465.5813.790.479324.8989%

850 bin TL ucuzlayan da var, 2 milyon TL artan da! İşte ÖTV düzenlemesinin otomobil fiyatlarına etkisi - 14. Resim

📌CHERY

MarkaModelTip23.07 Fiyat25.07 FiyatFarkFark %
CHERYOmoda 5 Pro1.6 TGDI2.145.0002.145.00000%
CHERYOmoda 5 Pro1.6 TGDI2.220.0002.220.00000%
CHERYTiggo 7 Promax1.6 TGDI2.200.0002.200.00000%
CHERYTiggo 7 Promax1.6 TGDI2.260.0002.260.00000%
CHERYTiggo 8 Promax1.6 TGDI2.345.0002.345.00000%
CHERYTiggo 8 Promax1.6 TGDI2.595.0002.595.00000%

 

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