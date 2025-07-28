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Yerli üretim modeller ÖTV avantajı yakaladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yerli üretim modeller ÖTV avantajı yakaladı!
ÖTV, Renault, Türkiye, Clio, Megane Sedan, Duster, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Renault, Türkiye’de üretilen modelleri Clio, Megane Sedan ve Duster’da vergi düzenlemesi sonrası önemli fiyat avantajları yakaladı.

Bu kapsamda Clio modeli de, yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 50.000 TL’ye varan indirimi sağlanırken, Megane Sedan’da ise benzinli versiyonlarında da yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçilmesiyle 70.000 TL’ye varan indirimler oluştu. Duster’ın Evolution Eco-G versiyonunda yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 46.000 TL tutarında fiyat indirimi sağlandı.

Yerli üretim modeller ÖTV avantajı yakaladı! - 1. Resim

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş açıklamasında “Türkiye’nin severek kullandığı ve en çok tercih ettiği modellerimiz yerli üretim avantajı ve son ÖTV düzenlemesi ile tüketicisine uygun fiyat skalası sunuyor. Hâlihazırda çok sevilen bu üç önemli modelimizin tercih edilirliğinin daha da artacağına inanıyorum” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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