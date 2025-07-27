Doblolu eniştenin sayısı artacak! ÖTV artışı ticarete yaradı

Yeni yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi otomotiv piyasasında geniş yankı uyandırdı. Birçok binek otomobilde ÖTV oranlarının yükselmesiyle birlikte fiyatlar âdeta tırmanışa geçti.

KAAN ZENGİNLİ - Elektrikli otomobiller de bu artıştan payını aldı. Ancak hafif ticari araçlardaki vergi oranında bir değişikliğe gidilmedi. Örnek vermek gerekirse; Fiat Doblo, Peugeot Partner, Citroën Berlingo gibi hafif ticari sınıfında yer alan araçlarda vergi yükü sabit kaldı. Bu modellerde fiyat artışı yaşanmaması, sektörde yeni bir talep hareketliliği beklentisini doğurdu.

Sektör temsilcileri, başta kalabalık aileler olmak üzere birçok kişinin bu tür ticari araçlara yöneleceğini ifade ediyor. Önceden sedan veya SUV düşünen birçok müşteri, yeni birDoblo, Partner ya da Berlingo’yu tercih edebilir.

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Uzmanlar, sadece combi modellerin değil, 4x2 pick-up’ların da bu süreçten olumlu etkileneceğini belirtiyor. Düşük ÖTV oranı, dayanıklı yapısı ve binek otomobillerle yarışan sürüş konforu, bu araçları daha cazip hâle getiriyor. Bu sınıfta da yılın ikinci yarısında talep artışı bekleniyor. Kiralama firmaları da ÖTV’si düşük olan bu modelleri radarına almış durumda. Özellikle uzun yol konforu ve geniş bagaj hacmi sayesinde binek otomobilleri aratmayan bu hafif ticari araçlar, filo yatırımlarında ön plana çıkmaya başladı.

Yalnızca bireysel kullanıcılar değil, esnaf ve KOBİ’ler de bu gelişmeden kazançlı çıkacak. Lojistik, kargo ve servis hizmeti sunan firmalar, daha düşük maliyetli ticari araçlara geçiş yaparak filo maliyetlerini optimize edebilir. Vergi yükünün değişmemesi, ticari kullanıcıya ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak. Tüm bu gelişmeler ışığında, otomotiv sektörü temsilcileri hafif ticari araçlarda yıl sonuna doğru satış rekorları kırılabileceğini öngörüyor. Artan binek fiyatları, sabit kalan vergi oranları ve geniş kullanım alanları sayesinde hafif ticari araçların yıldızı parlıyor. 2025 yılı, ticari araç piyasasında unutulmayacak bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçebilir.