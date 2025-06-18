Ticari araçlara ÖTV şoku: %35 ila %45 arası vergi zammı gelebilir!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni ÖTV matrah düzenlemesi, pick-up sınıfındaki araçları hedef alıyor. Genellikle lüks kullanım amaçlı tercih edilen ve ruhsatta kamyonet olarak geçen 4x4 pick-up modellerinin ÖTV oranını yüzde 4 ile yüzde 15 arasında değişirken, yeni teklife göre bu oran yüzde 50'ye yükselecek, işte detaylar...

Meclise sunulan yeni ÖTV düzenlemesi pick-up sınıfındaki ticari araçları hedef tahtasına aldı. Genellikle lüks kullanım amaçlı tercih edilen bu ticari sınıfın mevcut ÖTV oranını %4 ile %15 arasında değişirken, yeni teklife göre bu oran yüzde 50'ye yükselmesi söz konusu. Bu sınıftan örnek vermek gerekirse 3.276.475 TL liste fiyatı ile satılan VW Amarok V6 3.0 TDI 4x4 modelinin mevcut fiyatı 4.725.685 TL’ye yükselecek; işte detaylar...

Ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklife göre, akaryakıt ve doğal gaz gibi malların ithalatında hesaplanan ÖTV, artık KDV matrahına dahil edilecek. ÖTV Kanunu’nun II sayılı listesinde yer alan binek otomobiller ve diğer motorlu taşıtlar için hem vergi oranları hem de matrah sınırları Cumhurbaşkanı tarafından üç katına kadar artırılabilecek ya da sıfıra indirilebilecek.

Hilux

Özellikle motor silindir hacmi, batarya kapasitesi ve menzile göre farklı oranlar belirlenebilecek. Mevcut sistemde araç değerlerindeki artışa rağmen matrahların güncellenmemesi, tüm araçların fiilen yüzde 80, 150 veya 220 ÖTV oranıyla vergilendirilmesine neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle bu oranlar ve eşikler yeniden yapılandırılacak.

Ranger

Meclise sunulan yeni ÖTV teklifi, özellikle araçların sınıflandırılması ve vergilendirilmesinde uzun süredir devam eden adaletsizlikleri hedef alıyor. Bugüne dek bazı yüksek donanımlı 4x4 pick-up modelleri “kamyonet” ruhsatıyla düşük vergi diliminden faydalanarak hem devletin vergi gelirinde kayba neden oluyor hem de pazarda haksız rekabete yol açıyordu.

Amarok

📌ÖTV Artışı Öncesi ve Sonrası Fiyat Tablosu (VW Amarok Örneği)



Aşama %4 ÖTV ile Mevcut Durum %50 ÖTV ile Yeni Durum Vergisiz Fiyat 2.625.381 TL 2.625.381 TL ÖTV Tutarı 105.015 TL (%4) 1.312.690 TL (%50) Ara Toplam (ÖTV Dahil) 2.730.396 TL 3.938.071 TL KDV (%20) 546.079 TL 787.614 TL Son Fiyat (Teslimat) 3.276.475 TL 4.725.685 TL Fiyat Farkı — +1.449.210 TL

AMAROK, HILUX, RANGER…

Yeni düzenleme yürürlüğe girerse, Amarok, Hilux, Ranger gibi bireysel kullanımda yaygın olan pick-up modelleri, SUV’larla benzer vergi dilimine girerek daha yüksek ÖTV’ye tabi tutulacak. Bu da bu segmentteki araçların fiyatlarının ciddi şekilde artmasına ve satışlarının yavaşlamasına yol açabilir.

Ancak düzenlemenin en tartışmalı yönü, gerçekten ticari amaçla kullanılan pick-up’ların da aynı vergi yüküne maruz kalma ihtimali. Eğer yasa uygulamada ticari ve bireysel kullanımı net biçimde ayırmazsa, çiftçiler, inşaatçılar ve KOBİ’ler gibi kesimler için ciddi maliyet artışları söz konusu olabilir.

Bu teklif aynı zamanda araç sınıflandırmalarındaki gri alanları temizlemeyi amaçlıyor. SUV gibi kullanılan ancak kamyonet olarak ruhsatlandırılan modeller uzun süredir bu sınıfsal boşluktan faydalanıyordu. Yeni sistem, bu tür açıkları kapatarak vergi sistemini daha dengeli hâle getirmeyi hedefliyor.

📌Pick-up Segmentindeki Potansiyel ÖTV Artışı

Model Mevcut ÖTV Oranı Yeni ÖTV Oranı Kullanım Tipi Beklenen Durum VW Amarok %4 - %15 %50 Bireysel / Lüks Fiyat ciddi oranda artacak Toyota Hilux %4 - %15 %50 Ticari / Bireysel Ticari kullanıcı da etkilenecek Ford Ranger %4 - %15 %50 Bireysel / Macera Talep düşebilir

ÖTV oranlarıyla ilgili örnek vermek gerekirse liste fiyatı 3.276.475 TL olarak belirtilen VW Amarok Aventura V6 3.0 TDI 4x4 modelinin vergilendirilmemiş çıplak fiyatı 2.625.381 TL. Bu rakamın üzerine %4’lik ÖTV (105.015 TL) eklendiğinde aracın fiyatı 2.730.396 TL’ye yükseliyor.Bu rakamın da üzerine %20 KDV eklendiğinde (546.079 TL) toplam fiyat 3.276.475 TL’ye yükseliyor.

Söz konusu ÖTV oranı yüzde 50’ye yükseltilirse 105.015 TL’lik ÖTV farkı, 1.312.690 TL’ye yükselerek aracın fiyatını 3.938.071 TL’ye taşıyor bu fiyatın üzerinde de %20’lik oranda 787.614,20 KDV eklendiğinde teslimat fiyatı 4.725.685 TL’ye yükseliyor.

Kısacası %4 ÖTV ile 3.276.475 TL’ye satılan Amarok 3.0 TDI 4x4 modelin fiyatı yeni ÖTV oranlarının kabul edilmesi halinde 1.449.210 zamlanacak.