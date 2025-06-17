Otomotivde ÖTV oranları değişiyor: Batarya ve menzile göre yeni paket, vatandaşa yük yok!

Otomotivde ÖTV oranları değişiyor. Meclis’e gönderilen yeni teklif kabul edilirse, silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında olacak

Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yeni bir vergi paketi sundu. Vergide adalet ve etkinliğin artırılmasının amaçlandığı paketle, otomotivde araçların akaryakıt türleri ve menziline göre vergilendirme yapılacak. ÖTV kanununa eklenen değişiklikle Cumhurbaşkanına taşıtların, motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri itibarıyla farklı oranlar belirleme yetkisi veriliyor.

Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Teklifle, akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek.

MERAKLA BEKLENEN YENİ VERGİLENDİRME PAKETİ