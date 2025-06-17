Otomotivde ÖTV oranları değişiyor: Batarya ve menzile göre yeni paket, vatandaşa yük yok!
Otomotivde ÖTV oranları değişiyor. Meclis’e gönderilen yeni teklif kabul edilirse, silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında olacak
Hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yeni bir vergi paketi sundu. Vergide adalet ve etkinliğin artırılmasının amaçlandığı paketle, otomotivde araçların akaryakıt türleri ve menziline göre vergilendirme yapılacak. ÖTV kanununa eklenen değişiklikle Cumhurbaşkanına taşıtların, motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri itibarıyla farklı oranlar belirleme yetkisi veriliyor.
Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Teklifle, akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek.
MERAKLA BEKLENEN YENİ VERGİLENDİRME PAKETİ
- Vatandaşa yeni yük getirmeyen teklife göre, yatırım teşvik belgelerinde indirim hakkının kullanılabileceği süre en fazla 10 yıl ile sınırlandırılacak.
- Tüm yatırımlar için kurumlar vergisi oranının yüzde 60 indirimli uygulamasına imkân sağlanacak, yatırıma katkı oranının üst sınırı yüzde 50 olacak. Proje bazlı yatırımlarda ise uygulama devam edecek.
- İthal edilen ancak KDV’si ödenmeyen ÖTV tutarının yurt içindeki teslimlerde usulsüz yöntemlerle KDV dışına çıkarılması önlenecek, LPG’de bir dağıtıcıdan alınan ürünün başka bir dağıtıcıya satıyı önlenecek.
- Ayrıca ihracatın desteklenmesi ve mükelleflerin uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamalarını teşvik etmek amacıyla, serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunanların serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelerde faaliyette bulunanlara satışlarından elde ettikleri kazançlar da gelir ve kurumlar vergisi istisnası kapsamına alınacak.