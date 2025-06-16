Otomobillerde ÖTV oranları değişecek mi? ÖTV matrah limiti ne kadar olacak?

225 yılı ÖTV matrah oranlarına ilişkin düzenlemeler kamuoyunun gündeminde yer aldı. Son dakika haberine göre, AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına bildirdi. Buna göre, binek otomobillerin vergilendirilmesinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)matrahları güncelleme olma imkanı olabilecek. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Araç almak isteyen milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren önemli bir detay ortaya çıktı. Özel Tüketim Vergisi'nin de yer aldığı yeni ekonomi paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Yeni düzenlemeye bakıldığında ÖTV matrah düzenlemesi yapılacaktır. Akaryakıt ve doğalgaz ithalatına bağlanan ÖTV, bundan sonra KDV matrahına da eklenecektir. Yeni düzenleme ise gelecek ayın başında yürürlüğe girecektir. İşte, 2025 ÖTV oranları hakkında ayrıntılar...

ÖTV ORANLARI NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Yani, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 1 sayılı listeye bakıldığında, içinde akaryakıt ve doğal gaz türlerinin bulunduğu malların ithalinde hesaplanıp teminata bağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), KDV matrahına eklenecektir.

Cumhurbaşkanı, ÖTV Kanunu'nun II sayılı listesindeki mallar için oranları ve matrah sınırlarını 3 katına kadar çıkartıp sıfıra kadar indirilebilecek; motorlu taşıtlarda silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesine göre farklı oranla da belirlenebilecek.

Teklifte yer alan bilgilerde, ÖTV düzenlemesini yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe gireceği belirtildi. Ancak teklif şu an için Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YENİ ÖTV ORANLARI NE KADAR OLACAK?

Şu anki durumda motor hacmi ve matraha göre belirlenen ÖTV, araç fiyatlarındaki artışa rağmen güncellenmediği için çoğu ara. yüksek vergi dilimlerine tabii tutuluyor. Yeni sunulan teklifte ise, akaryakıtlı binek araçların ÖTV matrahları güncel fiyatlara uygun bir şekilde yeniden güncellenecektir.

Fosil yakıtlı araç başta olmak üzere hibrit bazı binek araçların ÖTV matrah eşikleri ve oranları değişiklik göstermektedir. Yeni oranlar motor hacmi ve elektrik motor gücüne göre yüzde 80 ile yüzde 220 arasındadır. Azami 3.5000 kg'ı aşmayan arazi tipi kamyonetleride ise ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacağı belirtildi.