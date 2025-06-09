Akaryakıta ÖTV zammı gelecek mi? Benzin, Motorin ve LPG ne kadar? İşte güncel fiyatlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Haziran 2025 15:28 - Güncelleme: 9 Haziran 2025 15:28 - Güncelleme:

Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak benzin, motorin ve LPG fiyatları şekilleniyor. Buna göre, haziran ayında ÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına gelecek zam veya indirim haberi de belli olacak.

Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alan konular arasındadır. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir rol oynamaktadır. Güncel akaryakıt fiyatlarında, ekonomi başta olmak üzere dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişiklikler yaşanmaktadır. Akaryakıt indirimi veya zam haberleri, sürücüleri yakından ilgilendirmektedir. AKARYAKITA ÖTV ZAMMI GELECEK Mİ? Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Güncel motorin ve mazot fiyatlarını belirleyici en önemli etken, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmelerdir. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Ekonomist İris Cibre, yaptığı son paylaşımla haziran ayı ÜFE rakamlarının yüzde 2 açıklanmasıyla oluşacak muhtemel zam senaryosu hakkında bilgi verdi. Cibre paylaşımında, "Haziran ayı ÜFE yüzde 2 geldiği takdirde, ÖTV'ye yüzde 15,18 zam anlamı taşıyor" dedi. Yani Cibre'nin yaptığı paylaşımdan yola çıkılırsa Haziran ayı ÜFE yüzde 2 gelmesi durumunda ÖTV'ye yüzde 15,18 zam gelmesi bekleniyor. İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46,90 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46,20 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,09 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46,75 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46,08 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,49 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 46,75 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 46,08 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,49 TL ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 47,58 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 47,08 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 47,91 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 47,40 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 24,94 TL BURSA AKARYAKIT FİYATLARI Bursa'da benzin litre fiyatı: 47,63 TL Bursa'da motorin litre fiyatı: 46,93 TL Bursa'da LPG litre fiyatı: 24,40 TL İlgili Haber Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 4 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin