Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? 4 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Son zamanlarda Brent Petrol fiyatlarındaki durgunluk ve döviz kurlarındaki süreklilik, akaryakıt fiyatlarını geçici olarak sabit kalmıştı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler bayram öncesi merak edilen konulardan biridir. Brent Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta Cuma günü 63,98 dolara kadar çıkmasına rağmen haftayı 62,60 dolar seviyesinde başlamıştı.

Akaryakıt fiyatları, Brent Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak artış ya da azalış eğilimi içindedir.

Ekonomistler başta olmak üzere sektör temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelere bağlı olarak, her yıl temmuz ayında güncellenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları, bu sene de akaryakıt fiyatları üzerinde etki gösterecektir.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ 4 HAZİRAN 2025?

Benzin ve motorin fiyatlarının, temmuz itibarıyla vergi kaynaklı artış göstermesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarının küresel piyasalarda 80 dolar seviyelerine yakın bir seyir izlemesiyle, kısa vadede büyük bir dalgalanma meydan getirmedi. Ancak kurda yükseliş yaşanması ya da jeopolitik gelişmelerle beraber akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekebileceği tahmin ediliyor. Bu sebeple uzmanlar, sadece ÖTV değil, kur ve Brent fiyatlarının da yakından takip edilmesi gerektiği konusuna vurgu yaptı.

4 HAZİRAN 2025 GÜNCEL İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46,89 TL

Motorin: 46,19 TL

LPG: 26,19 TL

4 HAZİRAN 2025 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46,74 TL

Motorin: 46,07 TL

LPG: 25,60 TL

4 HAZİRAN 2025 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47,55 TL

Motorin: 47,04 TL

LPG: 26,09 TL

4 HAZİRAN 2025 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47,89 TL

Motorin: 47,38 TL

LPG: 26,04 TL