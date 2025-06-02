Akaryakıta zam mı gelecek? 2 Haziran 2025 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2025 08:42 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 08:42 - Güncelleme:

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki farklılıklar sebebiyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. 2 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? sorusu araştırılıyor. Son olarak brent petrolün litresi, geçen hafta 66,43 dolara kadar çıkmıştı.

Akaryakıta zam son olarak 15 Mayıs 2025 tarihinde geldi. Uzun süredir tabelalarda herhangi bir değişim yaşanmazken brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle "Akaryakıta zam gelir mi?" sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. TÜİK tarafından duyurulması beklenen yurt içi üretici endeksinde (ÜFE), akaryakıt fiyatlarında uygulanan ÖTV vergisinin zam oranını da açıklığa kavuşmasını sağlayacak. AKARYAKITA ZAM MI GELECEK? Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda yaşanan ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. ÜFE değerlerinin yüzde 13 gelmesi beklenirken bu orana göre değerlendirildiğinde; benzine 1,87, motorine 1,75 TL ve LPG'ye 80 kuruş ÖTV zammı yapılacağı tahmin ediliyor. Çalışanların maaşlarını ve hizmet bedellerinin fiyatlarını belirlenmesini sağlayacak olan 6 aylık enflasyon verisi 3 Temmuz 2025 tarihinde belli olacak. 2 HAZİRAN 2025 İTİBARIYLA İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 2 Haziran 2025 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir; İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 46.84 TL Motorin litre fiyatı: 46.11 TL LPG litre fiyatı: 26.19 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 46.70 TL Motorin litre fiyatı: 46.00 TL LPG litre fiyatı: 25.60 TL ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 47.50 TL Motorin litre fiyatı: 46.96 TL LPG litre fiyatı: 26.09 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 47.84 TL Motorin litre fiyatı: 47.30 TL LPG litre fiyatı: 26.04 TL İlgili Haber 28 Mayıs 2025 Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatları

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin