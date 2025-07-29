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Tesla'dan ucuz fiyatlı Model Y hamlesi: Casus kameralara yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tesla&#039;dan ucuz fiyatlı Model Y hamlesi: Casus kameralara yakalandı
Tesla, Model Y, Otomotiv, Elektrikli Araç, Elon Musk, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süredir konuşulan Tesla'nın uygun fiyatlı modeli, sonunda casus kameralar tarafından görüntülendi. Panaromik cam tavan, ışık şeridi ve arka eğlence ekranları bulunmayan bir prototip kamuflajlı olarak kaydedildi.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ikinci çeyrek finansal toplantısında yaptığı açıklamada, uygun fiyatlı bir Tesla sinyalini zaten vermişti. Bunun yeni bir model değil, mevcut Model Y'nin basitleştirilmiş bir versiyonu olacağını sözlerine ekleyen Musk’ın ifadesine göre, araç 2025’in dördüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

İki milyondan fazla takipçisi bulunan Çinli otomotiv bloggeri “Garage 42” tarafından yayınlanan fotoğraflar, popüler elektrikli SUV Model Y’nin sadeleştirilmiş bir versiyonunun yolda olduğunu gözler önüne serdi. Görsellere göre araç, maliyetleri düşürmeye yönelik önemli değişikliklerle geliyor.

GERÇEKTEN SADELEŞTRİLMİŞ

Panoramik cam tavan, arka eğlence ekranları ve kesintisiz ışık şeridi gibi donanımların bu yeni versiyonda yer almadığı görülüyor. Kabin içinde ise orta konsolun yeniden tasarlandığı ve daha ferah, işlevsel bir alanın ortaya çıkması dikkat çekiyor. Tesla, bu sadeleştirmelere rağmen direksiyon kolonu kolları gibi bazı geleneksel unsurları korumaya devam ediyor.

Tesla'dan ucuz fiyatlı Model Y hamlesi: Casus kameralara yakalandı - 1. Resim

Dış tasarımda da maliyetleri düşürecek değişiklikler dikkat çekiyor. Ön kısımda yer alan kesintisiz LED ışık şeridi kaldırılırken, farlar daha yukarı konumlandırılmış. Arka tasarımda ise merkezi yansıtıcı şeridin çıkarılmasıyla daha sade bir görünüm elde edilmiş.

Tesla'dan ucuz fiyatlı Model Y hamlesi: Casus kameralara yakalandı - 2. Resim

DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Tesla'nın bu hamlesi, küresel elektrikli araç rekabetinde uygun fiyat segmentine güçlü bir giriş yapma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Çinli BYD gibi rakiplerinin agresif fiyat politikaları ve Avrupa’daki rekabet baskısı, Tesla’yı daha erişilebilir modellere yönelmeye zorluyor. Özellikle giriş seviyesi tüketicileri hedefleyen bu yeni versiyon, Tesla'nın pazar payını artırma hedefiyle örtüşüyor.

Tesla'dan ucuz fiyatlı Model Y hamlesi: Casus kameralara yakalandı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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