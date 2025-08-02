3 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşıyor! Ferrari’nin yeni modeli Amalfi, Türkiye’de ön satışa açıldı

Ferrari, Roma modelinin yerini alacak yeni 2+ coupe modeli Amalfi’yi tanıttı. Ön-ortada konumlanan V8 motoruyla yüksek performans ve zarafeti buluşturan Amalfi, markanın sportif ruhunu modern çizgilerle yeniden yorumluyor.

Flavio Manzoni liderliğindeki Ferrari Tasarım Merkezi’nin imzasını taşıyan model, sade ama iddialı çizgileriyle dikkat çekiyor. Verde Costiera adlı özel rengiyle Amalfi kıyılarının ruhunu yansıtan otomobil, günlük kullanım konforunu adrenalin dolu sürüşlerle harmanlıyor.

Ferrari Amalfi’nin kalbinde, ödüllü F154 ailesinden türetilmiş, yeni turbo kalibrasyonlarıyla 640 HP güç üretebilen evrimsel bir çift turbo V8 motor bulunuyor. İlk olarak SF90 Stradale ile tanıtılan ve büyük beğeni toplayan sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman ise hızlı ve akıcı vites geçişleri sağlayarak sürüş keyfini zirveye taşıyor. Amalfi, 0–100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede, 0–200 km/s hızlanmasını 9,0 saniyede tamamlıyor ve 2,29 kg/HP güç-ağırlık oranı ile sınıfının en iyisi olarak öne çıkıyor.

İç mekânda fiziksel düğmelere sahip yeni direksiyon simidi, çift kokpit tasarımı ve entegre bilgi-eğlence ekranı ile sürücü-araç etkileşimi yeniden tanımlanıyor. 2+ oturma düzeni, arka koltuklarda çocuk yolculuğuna veya ek bagaj alanına imkân tanıyor.

Amalfi, Ferrari’nin en gelişmiş sürüş teknolojilerini de taşıyor. Elektronik frenleme sistemi, ABS Evo ve geliştirilmiş yol tutuş tahmini gibi donanımlar sayesinde her zeminde üst düzey kontrol sunuluyor. Ayrıca Apple CarPlay, Android Auto ve opsiyonel Burmester ses sistemi gibi konfor odaklı yenilikler de araçta yer alıyor.

İŞTE FERRARI AMALFI’NİN TEKNİK KARNESİ:

GÜÇ-AKTARMA

Çift turbo V8

Motor hacmi: 3855 cc

Silindir çapı / strok: 86,5 x 82 mm

Maksimum güç: 640 HP @ 7.500 dev/dk*

Maksimum tork: 760 Nm @ 3.000–5.750 dev/dk

Maksimum devir: 7600 dev/dk

Sıkıştırma oranı: 9,4:1

Özgül güç: 166 HP/l

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR

Uzunluk: 4660 mm

Genişlik: 1974 mm

Yükseklik: 1301 mm

Aks mesafesi: 2670 mm

Ön iz genişliği: 1652 mm

Arka iz genişliği: 1679 mm

Boş ağırlık*: 1470 kg

Güç/ağırlık oranı: 2,29 kg/HP

Ağırlık dağılımı: %50 ön / %50 arka

Yakıt deposu: 80 litre

PERFORMANS