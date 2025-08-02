3 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşıyor! Ferrari’nin yeni modeli Amalfi, Türkiye’de ön satışa açıldı
Ferrari, Roma modelinin yerini alacak yeni 2+ coupe modeli Amalfi’yi tanıttı. Markanın ülkemizdeki temsilcisi FerMas Oto’da yeni modelle ilgili ön sipariş alımına başladığını duyurdu. Sıra dışı çizgilerinin yanı sıra Ferrari’nin özel V mimarisine sahip sekiz silindirli, 640 HP güç üreten, çift turbo beslemeli motoruyla dikkat çeken Amalfi, sadece 3.3 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor…
Ferrari, Roma modelinin yerini alacak yeni 2+ coupe modeli Amalfi’yi tanıttı. Ön-ortada konumlanan V8 motoruyla yüksek performans ve zarafeti buluşturan Amalfi, markanın sportif ruhunu modern çizgilerle yeniden yorumluyor.
Flavio Manzoni liderliğindeki Ferrari Tasarım Merkezi’nin imzasını taşıyan model, sade ama iddialı çizgileriyle dikkat çekiyor. Verde Costiera adlı özel rengiyle Amalfi kıyılarının ruhunu yansıtan otomobil, günlük kullanım konforunu adrenalin dolu sürüşlerle harmanlıyor.
Ferrari Amalfi’nin kalbinde, ödüllü F154 ailesinden türetilmiş, yeni turbo kalibrasyonlarıyla 640 HP güç üretebilen evrimsel bir çift turbo V8 motor bulunuyor. İlk olarak SF90 Stradale ile tanıtılan ve büyük beğeni toplayan sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman ise hızlı ve akıcı vites geçişleri sağlayarak sürüş keyfini zirveye taşıyor. Amalfi, 0–100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede, 0–200 km/s hızlanmasını 9,0 saniyede tamamlıyor ve 2,29 kg/HP güç-ağırlık oranı ile sınıfının en iyisi olarak öne çıkıyor.
İç mekânda fiziksel düğmelere sahip yeni direksiyon simidi, çift kokpit tasarımı ve entegre bilgi-eğlence ekranı ile sürücü-araç etkileşimi yeniden tanımlanıyor. 2+ oturma düzeni, arka koltuklarda çocuk yolculuğuna veya ek bagaj alanına imkân tanıyor.
Amalfi, Ferrari’nin en gelişmiş sürüş teknolojilerini de taşıyor. Elektronik frenleme sistemi, ABS Evo ve geliştirilmiş yol tutuş tahmini gibi donanımlar sayesinde her zeminde üst düzey kontrol sunuluyor. Ayrıca Apple CarPlay, Android Auto ve opsiyonel Burmester ses sistemi gibi konfor odaklı yenilikler de araçta yer alıyor.
İŞTE FERRARI AMALFI’NİN TEKNİK KARNESİ:
GÜÇ-AKTARMA
- Çift turbo V8
- Motor hacmi: 3855 cc
- Silindir çapı / strok: 86,5 x 82 mm
- Maksimum güç: 640 HP @ 7.500 dev/dk*
- Maksimum tork: 760 Nm @ 3.000–5.750 dev/dk
- Maksimum devir: 7600 dev/dk
- Sıkıştırma oranı: 9,4:1
- Özgül güç: 166 HP/l
ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR
- Uzunluk: 4660 mm
- Genişlik: 1974 mm
- Yükseklik: 1301 mm
- Aks mesafesi: 2670 mm
- Ön iz genişliği: 1652 mm
- Arka iz genişliği: 1679 mm
- Boş ağırlık*: 1470 kg
- Güç/ağırlık oranı: 2,29 kg/HP
- Ağırlık dağılımı: %50 ön / %50 arka
- Yakıt deposu: 80 litre
PERFORMANS
- Maksimum hız: 320 km/s
- 0–100 km/s: 3,3 s
- 0–200 km/s: 9,0 s
- 100–0 km/s: 30,8 m
- 200–0 km/s: 119,5 m