Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tottenham Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu

Tottenham Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tottenham Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu
Tottenham, Newcastle, Futbol, Hazırlık Maçı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tottenham ve Newcastle United hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Tottenham ev sahibi avantajıyla taraftar desteğini arkasına alarak galibiyeti hedefliyor. Ekran başında maçı takip etmek isteyen futbolseverler Tottenham Newcastle United maçı şifresiz yayın bilgileri belli oldu.

2025-2026 sezonu öncesi takımlar hazırlık maçlarıyla sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İngiliz ekipleri Tottenham ve Newcastle United ile bugün karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın izleme yerlerini araştırırken Tottenham Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta belli oldu.

TOTTENHAM NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Newcastle United maçı  TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 

Tottenham Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

TOTTENHAM NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçında Tottenham ve Newcastle United maçı 3 Ağustos Pazar günü, bugün saat 14.00'te başlayacak. Maç, şifresiz olarak TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. 

Tottenham Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

MAÇIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Tottenham: Kinsky, Spence, Danso, Vuskovic, Davies, Gray, Bissouma, Johnson, Maddison, Son, Tel

Newcastle United: Pope, Livramento, Schar, Burn, Trippier, Guimaraes, Miley, Tonali, Murphy, Elanga, Gordon

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bodrum, Afrika'ya döndü! Mahalle sakinleri çileden çıktı: Antidepresan dozunu artırdım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS yerleştirme sonuçları - HaberlerLGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS yerleştirme sonuçlarıMasterChef İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İlhan Buğra Karabulut’un hayatı ve kariyeri - HaberlerMasterChef İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İlhan Buğra Karabulut’un hayatı ve kariyeriMasterChef 20. yarışmacı kim oldu? 2 Ağustos MasterChef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu - HaberlerMasterChef 20. yarışmacı kim oldu? 2 Ağustos MasterChef ana kadroya giren yarışmacı belli olduÜcretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, şartlar neler? MEB Ücretli Öğretmenlik Başvuru Ekranı - HaberlerÜcretli öğretmenlik başvurusu ne zaman, şartlar neler? MEB Ücretli Öğretmenlik Başvuru EkranıZaporijya nükleer santrali Türkiye’yi etkiler mi, patlarsa ne olur? Prof. Dr. Saygın açıkladı! - HaberlerZaporijya nükleer santrali Türkiye’yi etkiler mi, patlarsa ne olur? Prof. Dr. Saygın açıkladı!Terlikle araba kullanmak yasak mı, suç mu, cezası nedir? Araba kullanırken bunlara dikkat! - HaberlerTerlikle araba kullanmak yasak mı, suç mu, cezası nedir? Araba kullanırken bunlara dikkat!
Sonraki Haber Yükleniyor...