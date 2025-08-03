Tottenham Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Tottenham ve Newcastle United hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Tottenham ev sahibi avantajıyla taraftar desteğini arkasına alarak galibiyeti hedefliyor. Ekran başında maçı takip etmek isteyen futbolseverler Tottenham Newcastle United maçı şifresiz yayın bilgileri belli oldu.
2025-2026 sezonu öncesi takımlar hazırlık maçlarıyla sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İngiliz ekipleri Tottenham ve Newcastle United ile bugün karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın izleme yerlerini araştırırken Tottenham Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta belli oldu.
TOTTENHAM NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Newcastle United maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
TOTTENHAM NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hazırlık maçında Tottenham ve Newcastle United maçı 3 Ağustos Pazar günü, bugün saat 14.00'te başlayacak. Maç, şifresiz olarak TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
MAÇIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Tottenham: Kinsky, Spence, Danso, Vuskovic, Davies, Gray, Bissouma, Johnson, Maddison, Son, Tel
Newcastle United: Pope, Livramento, Schar, Burn, Trippier, Guimaraes, Miley, Tonali, Murphy, Elanga, Gordon