Tottenham Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç yayın bilgileri belli oldu

2025-2026 sezonu öncesi takımlar hazırlık maçlarıyla sezon hazırlıklarını sürdürüyor. İngiliz ekipleri Tottenham ve Newcastle United ile bugün karşı karşıya geliyor. Futbolseverler maçın izleme yerlerini araştırırken Tottenham Newcastle United maçı hangi kanalda, saat kaçta belli oldu.

TOTTENHAM NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Johan Cruijff Arena Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Newcastle United maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçında Tottenham ve Newcastle United maçı 3 Ağustos Pazar günü, bugün saat 14.00'te başlayacak. Maç, şifresiz olarak TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Tottenham: Kinsky, Spence, Danso, Vuskovic, Davies, Gray, Bissouma, Johnson, Maddison, Son, Tel

Newcastle United: Pope, Livramento, Schar, Burn, Trippier, Guimaraes, Miley, Tonali, Murphy, Elanga, Gordon