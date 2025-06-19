Çin yine tasarım kopyaladı: Honda’nın en popüler scooter modeli klonlandı

Avrupa pazarına açılmak isteyen Çinli QJ Motor, Japon üretici Honda’nın Batı’da en çok satılan scooter modeli SH125’i birebir kopyaladı. Fakat aynı motor hacminde olmalarına rağmen QJ daha güçlü bir yapı ortaya koyarken fiyat konusunda ise neredeyse yarı yarıya bir farkla oyuna giriyor, işte detaylar...

Çinli motosiklet üreticisi QJ Motor, yeni modeli SQ16 ile motosiklet dünyasında "kopyalama" iddialarını beraberinde getirdi. Honda'nın Avrupa’da en popüler scooter modeli SH125’ten açıkça izler taşıyan bu yeni model, sadece bir taklit olmanın ötesinde, bir takım üstünlüklere de imza atmış gibi görünüyor.

2001 yılında bu yana kendi sınıfında Avrupa’da açık ara lider olan Honda SH125, pratikliği, güvenilirliği ve kolay kullanımıyla şehir içi ulaşımın vazgeçilmezi konumunda. Geniş 16 inç jantları, sıvı soğutmalı motoru, düşük yakıt tüketimi ve geniş sele altı saklama alanıyla SH125, şehir içi scooter başarısının kanıtlanmış aynı zamanda bu modelin ikinci el pazarı da Avrupa’da oldukça güçlü.

YENİ KRAL SQ16 OLABİLİR Mİ?

QJ Motor'un SQ16 modeli, SH125’dan sadece "esinlenilmiş" olmakla kalmıyor, adeta ikiz kardeşi gibi görünüyor. Benzer çizgiler, benzer gövde yapısı ile dikkat çeken SQ16 çift kanallı ABS'ye sahip 16 inç jantlarla karşımıza çıkıyor. QJ Motor, sadece dış görünüşü kopyalamakla yetinmemiş, performans konusunda bir adım öne geçmiş.

Her iki motorda 125 cc olmasına rağmen SQ16 14,7 beygir gücüyle Honda'nın 13 beygirlik gücünü geride bırakıyor. Yakıt kapasitesinde 7,8 litrelik deposuyla Honda'nın 7 litrelik deposuna göre daha fazla menzil sunan SQ16, sele altı saklama alanında ise Honda ile aynı (28 litre) hacmi sunuyor.

PEKİ YA FİYAT FARKI

QJ Motor'un en büyük kozu ise cazip fiyatlandırmasında. Yaklaşık 2.600 euroluk fiyat etiketiyle satışa sunulan SQ16, 4.000 euroluk Honda SH125’in karşısında oldukça cazip bir alternatif oluşturuyor. Bu durum, marka prestijinden ziyade uygun fiyata öncelik veren tüketiciler oldukça cazip bir seçenek olarak duruyor.

Her iki model de yeni başlayan motosiklet kullanacakları için de uygun bir alternatif oluşturuyor. Şehir içinde scooterlerin popülaritesinin arkasındaki temel neden ise tartışmasız pratiklikleri. Trafikte kolayca ilerlemeleri, dar park yerlerine sığabilmeleri, düşük yakıt tüketimleri ve günlük işler için yeterli depolama alanları sunmaları, onları şehir içi ulaşımın favorisi yapıyor. Ayrıca, büyük tekerlekler bozuk yollarda bile dengeli ve konforlu sürüş sağlarken, ABS gibi modern özellikler güvenliği artırıyor.

QJ Motor'un SQ16 ile SH125'i hedef aldığı açıkça ortada ancak Çinli üreticinin SQ16 modeli ile scooter dünyasının devlerinden biriyle rekabet edebilecek güce sahip olup olmadığı ise zamanla belli olacak. Honda SH125 modelinin ülkemizdeki satış fiyatı 183.500.000 TL, QJ Motor SQ16 modelini henüz ülkemizde pazara sunmasa da markanın 125 cc’lik ülkemizde satılan modelleri 70-80 bin TL fiyat bandında vitrinde yer buluyor.