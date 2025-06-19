SUV dünyasına sert oyuncu geliyor: Yeni Jeep Compass

Stellantis'in mühendislik eseri STLA Medium platformu üzerinde geliştirilen Jeep Compass’ın üretimi İtalya'daki Melfi fabrikasında başladı. 2026 yılında satışa sunulması planlanan araç C-SUV sınıfında önemli bir model olarak karşımıza çıkacak. Kaput altında plug-in hibrit ve elektrikli motorlara yer veren Compass’a gelin herkesten önce birlikte göz atalım...

Jeep markası, 2006'daki çıkışından bu yana dünya genelinde 2,5 milyondan fazla müşteriye ulaşan başarılı C-SUV modeli Compass'ın en yeni versiyonu için gösterişli bir lansmana hazırlık yapıyor.

Avrupa pazarının yaklaşık dörtte birini oluşturan bu rekabetçi segmentte iddialı olan yeni Compass, markanın arazi yeteneği, sağlamlığı ve orijinal duruşunu modern inovasyonla harmanlanmış. Üretimi İtalya'daki Melfi fabrikasında devam eden Compass, Jeep'in yerelleşme ve elektrifikasyon stratejisinde önemli bir parça olarak dikkat çekiyor.

İKONİK FAR VE PANJUR GÜZEL DURUYOR

Yeni Jeep Compass, markanın efsanevi mirasını çağdaş inovasyonla birleştiren cesur ve tanınabilir bir tasarıma sahip. Stellantis'in STLA Medium platformu üzerinde geliştirilen Compass, elektrikli dönüşümü destekleyen bir altyapıyla geliyor.

Jeep'in ikonik yedi yuvalı ön ızgarası, kaslı bir tapı sergileyen çamurlukları, markanın mirasına sadık kalarak aracın arazi yeteneğini ve kendine özgü görünümünü vurgulamış.

Aracın işlevselliği ve güvenliği düşünülerek çizilmeye karşı dayanıklı modüler Jeep kalkanı ve güçlendirilmiş tamponlar eklenmiş. Radar sensörü de dar alanlarda veya engellerle karşılaşma durumunda hasarı önlemek amacıyla yeniden konumlandırılmış.

Yeni Compass’ta doğadan ilham alan altı farklı renkle sunulması planlanıyor. Lansman rengi olarak tropikal adaların nüanslarından esinlenen parlak yeşil Hawaii seçilirken; diğer renkler arasında Pasifik mavisi, Antarktika beyazı, Amazonia kahverengimsi yeşil, Yosemite gri ve Vulcano siyahı bulunuyor.

375 BEYGİRE KADAR GÜÇ SEÇENEKLERİ SUNACAK

Yeni Compass, her ihtiyaca uygun geniş bir güç aktarım sistemi yelpazesi sunuyor.

Seçenekler arasında 145 HP gücünde 48V hibrit, 195 HP gücünde şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid) ve üç farklı tamamen elektrikli (BEV) versiyon yer alıyor. BEV modelleri, önden çekişli versiyonda 213 HP'den başlayıp, dört tekerlekten çekişli versiyonda 375 HP'ye kadar güç sunabiliyor. Bu etkileyici 375 HP'lik güce, platforma özel olarak entegre edilmiş, ek 49 kW tepe güç ve 232 Nm tork sağlayan daha güçlü bir arka elektrik motoruyla ulaşılıyor.

Aracın aerodinamik verimliliği de %10 oranında iyileştirilerek 0.3'ün altına düşürülmüş. Aktif ön ızgara panjurları, ön ve arka tekerleklerdeki hava kanalları, keskin arka kenarlar ve tamamen düz alt gövde tasarımı bu iyileşmeye katkıda bulunuyor.

PEKİ YA ARAZİDE NASIL?

Yeni Compass, 200 mm'ye kadar yerden yükseklik, 20° yaklaşma açısı, 15° tepe aşma açısı ve 26° ayrılma açısı ile arazi şartlarından korkmadığını açıkça gösteriyor. Ayrıca, 470 mm'ye kadar su geçiş derinliği, en zorlu ortamlarla başa çıkma kabiliyetini vurguluyor.

Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan Selec-Terrain sistemi ve 360 derecelik koruma, arazi performansını destekliyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonlar ise daha da geliştirilmiş arazi açıları sunuyor.

Teknoloji tarafında ise yeni bilgi-eğlence sistemi 10 inçlik dijital gösterge paneli ve 16 inçlik multimedya ekranına sahip. Araç, hayat döngüsü boyunca OTA (Over-The-Air) güncellemelerle her zaman güncel kalacak.

Standart olarak sunulan Seviye 2 otonom sürüş yeteneği, uzun yolculuklarda ve yoğun şehir trafiğinde sürücülere destek olacak. Ayrıca head-up display, yarı otomatik şerit değiştirme, Matrix LED farlar ve mobil telefon erişimi gibi ileri düzey özellikler de sunuluyor.