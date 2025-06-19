200 bin araç için alarm! Yine Ford yine geri çağırma

ABD’de son dönemde özellikle elektrikli ve SUV modellerini kapsayan bir dizi geri çağırmayı peş peşe açıklayan Ford, şimdi de arka koltukta oturun yolcuların sıkışma ihtimaline karşı Mustang Mach E ve bazı Bronco modellerini geri çağırılacak

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), acil durumlarda araca binme ve inme durumlarında arka koltukta oluşabilecek olası sıkışma riski nedeniyle Amerika’da satışa sunulan 197 bin 432 aracı geri çağrılmaya hazırlanıyor.

NHTSA raporuna göre bu kapsama giren araçlar ise 2021-2025 arası üretilen Mustang Mach E modelleri. Öte yandan şirket ayrıca hava yastığı açılma sorunu nedeniyle belirli 2025 Bronco varyantına ait yaklaşık 2.272 aracı da ayrı ayrı geri çağrılacağı duyurdu.

Mustang Mach E

SON BİR YILDA 1 MİLYONU GEÇTİ

Ford, 2024 ve 2025 yıllarında ABD pazarında zaten önemli sayıda geri çağırmayla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir duyuruda, 2024-2025 model F-150 Lightning BEV araçlardan yaklaşık 30.000 adedinin direksiyon sistemindeki riskli bir parça nedeniyle geri çağırıldığı ve gerekli değişikliklerin ücretsiz olarak yapıldığı belirtilmişti.

Şirketin 2025 yılındaki en büyük geri çağırma operasyonu ise Mayıs ayında duyurulmuştu. 1.075.299 adet aracı etkileyen bu büyük geri çağırmanın ana nedeni, geri görüş kamerasının görüntüsünün gecikmesi veya hiç görüntü vermemesiydi. Bu sorun, 2021-2024 model yılı F-150, Transit ve Bronco modellerini kapsıyordu.

Bronco

Ford, müşterilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bu geri çağırmaları titizlikle yürüttüğünü ve etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçerek gerekli onarımları yakından takip ettiğini açıkladı.