Japon sevenler buraya: Toyota GR Supra Lightweight EVO tanıtıldı!

Toyota Gazoo Racing (TGR) motor sporları takımının katkılarıyla yollara çıkan GR Supra “Lightweight EVO” modeli, 382 beygir ve 500 Nm tork değerine sahip motoru gücünü tekerleklere 6 ileri manule vites kutusu ile aktarıyor. İşte detaylar...

Toyota’nın efsaneleşen spor otomobili Supra’nın 2026 yılı için tasarlanan GR Supra Lightweight EVO versiyonu tanıtıldı. Japon üretici bu versiyonda göz alıcı 19 inç mat siyah jantlar ve versiyona özel kırmızı rengi ile ilk bakışta dikkatimizi çekiyor. Bu jantlara biraz dikkatli bakınca büyük GR logosuyla gözümüze çarpan 374 mm’lik Brembo fren diskleri oluyor.

İç mekanda ise spor koltuklar Alcantara® döşeme ve koltuk başlığında işlenmiş GR logosu dikkat çekiyor. Vites topuzu çevresindeki kırmızı detaylar ve kırmızı emniyet kemerleri, versiyona özel dokunuşlar arasında yer alıyor.

Aerodinamik denge ve yere basma kuvveti, karbon fiber "ördek kuyruğu" arka spoyler, yeni ön tekerlek davlumbazı kapakları ve daha yüksek ön lastik paçalıkları gibi modifikasyonlarla optimize edilmiş durumda.

3 LİTRELİK SANAT ESERİ

GR Supra Lightweight EVO, mevcut Supra modellerinde kullanılan 3 litrelik motor ve manuel şanzımanla vitrine çıkıyor. Bu sıralı altı silindirli turboşarjlı motor 382 beygir güç (285 kW) ve 500 Nm tork üretiyor. Özellikle belirtilmediği takdirde 6 ileri manuel vites kutusu ile satılan aracın ayrıca 8 ileri otomatik şanzımanlı versiyonu da alınabiliyor.

Araç 0-100 km/s hızlanması manuel şanzımanla yaklaşık 4.2 saniye civarında tamamlıyor.

Sürüş güvenliği ve yol tutuşu zaten oldukça dengeli olan Supra, Lightweight EVO versiyonunda daha sert ön viraj demirine yer verirken, ön aks, salıncak sistemi ve rot tertibatı Toyota Gazoo Racing (TGR) motor sporları takımının tarafında optimize edilmiş.

Yeniden ayarlanan elektronik kontrollü amortisörlerle optimize edilen araçta geliştirilmiş aktif diferansiyel kontrolü bulunuyor. Bu sistem virajlarda önden kaymayı azaltarak çekişi artırıyor. Ayrıca ön tekerleklerin kamber açıları revize edilerek viraj tutuşu daha da iyileştirilmiş.

Ayrıca şasi modifikasyonları ve optimize edilmiş elektrik destekli direksiyon, sürücünün yolla olan bağlantısını güçlendirerek daha doğrudan bir sürüş deneyimi sunuyor. Alüminyum viraj demiri braketleri ve arka alt şasi için güçlendirilmiş kauçuk bağlantılar sayesinde süspansiyon ve gövde entegrasyonu artırılmış, güçlendirilmiş alt gövde destekleri ise daha iyi yol tutuşu ve kontrol iddiasında…