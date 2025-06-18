Honda, 250 bin aracını “Fren pedalı” nedeniyle geri çağırdı!

Son bir yıl içinde Japon otomotiv üreticileri, çeşitli sorunlar nedeniyle dünya genelinde milyonlarca aracı geri çağırmak zorunda kaldı. Bu durum, küresel otomotiv sektöründe kalite kontrol ve üretim süreçlerinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Son olarak Honda; ABD pazarında satılan 259.033 adet Acura TLX ve Acura MDX modellerine servis çağrısı yaptı.

Honda, Amerika Birleşik Devletleri'nde 259.033 aracını, fren pedalındaki bir arıza nedeniyle geri çağırdığını duyurdu. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, bu arıza fren pedalının yerinden çıkmasına ve frenlemenin engellenmesine yol açarak kaza veya yaralanma riskini artırabiliyor. Söz konusu geri çağırma 2021-2025 model arası Acura TLX, 2023-2025 model Acura MDX ve 2023-2025 model Honda Pilot araçlarını kapsıyor.

JAPON ÜRETİCİLERE NE OLUYOR?

Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Toyota, son dönemde özellikle hava yastığı sensörleri ve yakıt pompası sorunları nedeniyle geniş çaplı geri çağırmalar gerçekleştirdi. Özellikle bazı modellerdeki hava yastıklarının doğru şekilde açılmaması riski, milyonlarca aracı etkiledi. Ayrıca, yakıt pompalarındaki arızalar da araçların durmasına neden olabiliyor.

Ayrıca Mazda, geçen yıl bazı modellerinde motor kontrol ünitesi yazılımlarındaki hatalar ve yakıt basıncı sensörlerindeki sorunlar nedeniyle araçlarını geri çağırdı. Bu sorunlar, motor performansını etkileyebiliyor veya motorun beklenmedik şekilde durmasına yol açabiliyordu.

Bir diğer Japon üretici Subaru ise özellikle valf yayı sorunları nedeniyle büyük bir geri çağırma dalgası yaşadı. Bu sorun, motorlarda ses veya motor arızasına yol açabiliyordu. Ayrıca, bazı modellerdeki geri görüş kamerası arızaları da geri çağırma sebebi oldu.

Bu geri çağırmalar, Japon otomotiv sektörünün yüksek kalite standartlarına rağmen, üretimdeki karmaşıklığın ve parça tedarik zincirindeki potansiyel zayıflıkların zaman zaman büyük sorunlara yol açabileceğini gösteriyor. Markalar, yaşanan sorunları şeffaf bir şekilde ele alarak ve gerekli düzeltmeleri yaparak müşteri güvenini korumaya çalışıyor.