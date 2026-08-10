Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde Kongre Partisi lideri Nana Patole'in iki kişiye ayaklarını sütle yıkattığı görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İktidardaki BJP görüntüleri eleştirirken Patole, kişilerin bunu kendi istekleriyle yaptığını belirterek, "Biz bir aileyiz" dedi.

Hindistan'da Guru Purnima kutlamaları sırasında kaydedilen görüntüler, Maharashtra siyasetinde gündem oldu. Görüntülerde eski Maharashtra Kongresi Başkanı Nana Patole'nin bir kanepede oturduğu, iki kişinin ise ayaklarını sütle yıkadığı görüldü. Patole'nin ayaklarına çiçekler serpilirken yanlarına meyveler de bırakıldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından iktidardaki BJP'den Patole'ye tepki geldi. Eyalet Bakanı ve BJP lideri Chandrashekhar Bawankule, görüntülerin Kongre'nin siyasi kültürünü gösterdiğini savundu. Bawankule, bu tür davranışların kamuoyunda tepkiye neden olduğunu belirterek Kongre liderlerini eleştirdi.

Sosyal medyanın konuştuğu olay! Parti lideri, ayaklarını sütle yıkattı: Biz bir aileyiz

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Patole ise kendisine yöneltilen eleştirileri reddetti. Kimseyi ayaklarını yıkamaya zorlamadığını söyleyen Patole, olayın Guru Purnima kapsamında gerçekleştiğini belirtti. Ayaklarını yıkayan iki kişinin ailesinin genç üyeleri olduğunu ifade eden Patole, "Onlar sadece çalışan değil, biz bir aileyiz."şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası