İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan bir araştırmaya göre kentte hava kirliliği 1 yılda yüzde 7 azaldı. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, "Kandilli 1" istasyonu olurken, en fazla ölçüldüğü istasyon ise "Sultangazi 3" oldu. Hava kirliliği Ümraniye, Üsküdar, Yenibosna’da azaldı. Sarıyer ve Kumköy’de ise arttı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da 2025 ve 2026'nın temmuz aylarında hava kirliliği oranına ilişkin bir çalışma yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmada kentteki hava kirliliğinin temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldığı tespit edildi. Buna göre, İstanbul'da temmuz ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 29,77 mikrogram, geçen yılın aynı ayında ise 32,04 mikrogram olarak belirlendi.

1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler

HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 7 AZALDI

Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 7 azaldı. Temmuz ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 56,66 mikrogramla "Sultangazi 3" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 55,31 mikrogramla "Kağıthane 1" ve 51,41 mikrogramla "Sultangazi 2" istasyonları takip etti.

1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 14,14 mikrogramla "Kandilli 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Üsküdar 1" istasyonunda 15,75 mikrogram, "Ümraniye 1" istasyonunda ise 16,15 mikrogram ölçüldü. Kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 17 istasyonda azaldığı, 9 istasyonda ise arttığı tespit edildi.

EN FAZLA NEREDE ARTTI?

Hava kirliliği oranının temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 76,37 ile "Sarıyer", yüzde 64,51 ile "Kumköy" olarak belirlendi.

1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler

NEREDE AZALDI?

Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 46,76 ile "Ümraniye 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 40,95'le "Üsküdar 1", yüzde 40,21 ile "Yenibosna" istasyonları takip etti.

1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler

İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen hava kirliliği partiküler madde ortalaması şu şekilde:

İstasyonlar 2025 Temmuz µg/m³ 2026 Temmuz µg/m³ Değişim Yüzdesi Aksaray 35,52 31,99 -9,96 Alibeyköy 24,89 17,18 -30,99 Arnavutköy 16,03 19,45 21,37 Avcılar 30,63 19,45 21,37 Bağcılar 37,46 24,5 -34,6 Beşiktaş 30,4 19,24 -36,71 Beylikdüzü 30,88 42,47 37,54 Büyükada 21,48 17,25 -19,7 Çatladıkapı 31,16 33,58 7,78 Esenler 29,19 21,25 -27,21 Kadıköy 26,58 30,16 13,5 Kağıthane 1 43,57 55,31 26,94 Kandilli 1 19,59 14,14 -27,81 Kartal 36,45 23,63 -35,17 Kumköy 18,88 31,06 64,51 Maslak 26,01 20,22 -22,23 Sancaktepe 56,91 41,21 -27,6 Sarıyer 15,59 27,49 76,37 Selimiye 26 33,47 28,71 Sultangazi 1 45,04 40,9 -9,2 Sultangazi 2 35,04 51,41 46,7 Sultangazi 3 52,5 56,66 7,93 Tuzla 45,62 41,88 -8,21 Ümraniye 1 30,34 16,15 -46,76 Üsküdar 1 26,68 15,75 -40,95 Yenibosna 40,59 24,27 -40,21

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

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