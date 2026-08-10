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Yaşam

1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler

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1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler
Fotoğraf Başlığı 1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan bir araştırmaya göre kentte hava kirliliği 1 yılda yüzde 7 azaldı. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, "Kandilli 1" istasyonu olurken, en fazla ölçüldüğü istasyon ise "Sultangazi 3" oldu. Hava kirliliği Ümraniye, Üsküdar, Yenibosna’da azaldı. Sarıyer ve Kumköy’de ise arttı.

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İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da 2025 ve 2026'nın temmuz aylarında hava kirliliği oranına ilişkin bir çalışma yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler
Başlık Resmi1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmada kentteki hava kirliliğinin temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldığı tespit edildi. Buna göre, İstanbul'da temmuz ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 29,77 mikrogram, geçen yılın aynı ayında ise 32,04 mikrogram olarak belirlendi.

1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler
Başlık Resmi1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler

HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 7 AZALDI

Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 7 azaldı. Temmuz ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 56,66 mikrogramla "Sultangazi 3" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 55,31 mikrogramla "Kağıthane 1" ve 51,41 mikrogramla "Sultangazi 2" istasyonları takip etti.

1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler
Başlık Resmi1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 14,14 mikrogramla "Kandilli 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Üsküdar 1" istasyonunda 15,75 mikrogram, "Ümraniye 1" istasyonunda ise 16,15 mikrogram ölçüldü. Kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 17 istasyonda azaldığı, 9 istasyonda ise arttığı tespit edildi.

EN FAZLA NEREDE ARTTI?

Hava kirliliği oranının temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 76,37 ile "Sarıyer", yüzde 64,51 ile "Kumköy" olarak belirlendi.

1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler
Başlık Resmi1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler

NEREDE AZALDI?

Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 46,76 ile "Ümraniye 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 40,95'le "Üsküdar 1", yüzde 40,21 ile "Yenibosna" istasyonları takip etti.

1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler
Başlık Resmi1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler

İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen hava kirliliği partiküler madde ortalaması şu şekilde:

İstasyonlar2025 Temmuz µg/m³2026 Temmuz µg/m³Değişim Yüzdesi
Aksaray35,5231,99-9,96
Alibeyköy24,8917,18-30,99
Arnavutköy16,0319,4521,37
Avcılar30,6319,4521,37
Bağcılar37,4624,5-34,6
Beşiktaş30,419,24-36,71
Beylikdüzü30,8842,4737,54
Büyükada21,4817,25-19,7
Çatladıkapı31,1633,587,78
Esenler29,1921,25-27,21
Kadıköy26,5830,1613,5
Kağıthane 143,5755,3126,94
Kandilli 119,5914,14-27,81
Kartal36,4523,63-35,17
Kumköy18,8831,0664,51
Maslak26,0120,22-22,23
Sancaktepe56,9141,21-27,6
Sarıyer15,5927,4976,37
Selimiye2633,4728,71
Sultangazi 145,0440,9-9,2
Sultangazi 235,0451,4146,7
Sultangazi 352,556,667,93
Tuzla45,6241,88-8,21
Ümraniye 130,3416,15-46,76
Üsküdar 126,6815,75-40,95
Yenibosna40,5924,27-40,21
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul
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