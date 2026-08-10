1 yılda tablo değişti! İşte İstanbul’da havası en kirli ve temiz ilçeler
İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan bir araştırmaya göre kentte hava kirliliği 1 yılda yüzde 7 azaldı. Hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, "Kandilli 1" istasyonu olurken, en fazla ölçüldüğü istasyon ise "Sultangazi 3" oldu. Hava kirliliği Ümraniye, Üsküdar, Yenibosna’da azaldı. Sarıyer ve Kumköy’de ise arttı.
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da 2025 ve 2026'nın temmuz aylarında hava kirliliği oranına ilişkin bir çalışma yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.
İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmada kentteki hava kirliliğinin temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldığı tespit edildi. Buna göre, İstanbul'da temmuz ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 29,77 mikrogram, geçen yılın aynı ayında ise 32,04 mikrogram olarak belirlendi.
HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 7 AZALDI
Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 7 azaldı. Temmuz ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 56,66 mikrogramla "Sultangazi 3" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 55,31 mikrogramla "Kağıthane 1" ve 51,41 mikrogramla "Sultangazi 2" istasyonları takip etti.
Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 14,14 mikrogramla "Kandilli 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Üsküdar 1" istasyonunda 15,75 mikrogram, "Ümraniye 1" istasyonunda ise 16,15 mikrogram ölçüldü. Kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 17 istasyonda azaldığı, 9 istasyonda ise arttığı tespit edildi.
EN FAZLA NEREDE ARTTI?
Hava kirliliği oranının temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 76,37 ile "Sarıyer", yüzde 64,51 ile "Kumköy" olarak belirlendi.
NEREDE AZALDI?
Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 46,76 ile "Ümraniye 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 40,95'le "Üsküdar 1", yüzde 40,21 ile "Yenibosna" istasyonları takip etti.
İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen hava kirliliği partiküler madde ortalaması şu şekilde:
|İstasyonlar
|2025 Temmuz µg/m³
|2026 Temmuz µg/m³
|Değişim Yüzdesi
|Aksaray
|35,52
|31,99
|-9,96
|Alibeyköy
|24,89
|17,18
|-30,99
|Arnavutköy
|16,03
|19,45
|21,37
|Avcılar
|30,63
|19,45
|21,37
|Bağcılar
|37,46
|24,5
|-34,6
|Beşiktaş
|30,4
|19,24
|-36,71
|Beylikdüzü
|30,88
|42,47
|37,54
|Büyükada
|21,48
|17,25
|-19,7
|Çatladıkapı
|31,16
|33,58
|7,78
|Esenler
|29,19
|21,25
|-27,21
|Kadıköy
|26,58
|30,16
|13,5
|Kağıthane 1
|43,57
|55,31
|26,94
|Kandilli 1
|19,59
|14,14
|-27,81
|Kartal
|36,45
|23,63
|-35,17
|Kumköy
|18,88
|31,06
|64,51
|Maslak
|26,01
|20,22
|-22,23
|Sancaktepe
|56,91
|41,21
|-27,6
|Sarıyer
|15,59
|27,49
|76,37
|Selimiye
|26
|33,47
|28,71
|Sultangazi 1
|45,04
|40,9
|-9,2
|Sultangazi 2
|35,04
|51,41
|46,7
|Sultangazi 3
|52,5
|56,66
|7,93
|Tuzla
|45,62
|41,88
|-8,21
|Ümraniye 1
|30,34
|16,15
|-46,76
|Üsküdar 1
|26,68
|15,75
|-40,95
|Yenibosna
|40,59
|24,27
|-40,21