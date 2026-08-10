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Kültür - Sanat

Tesbih ve hat meraklıları "Sessiz Zarafet” ile bir araya geliyor

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Tesbih ve hat meraklıları
Fotoğraf Başlığı Tesbih ve hat meraklıları Sessiz Zarafet” ile bir araya geliyor

Koleksiyoner Mehmet Çebi’nin çağdaş hat, hilye ve tesbihlerden oluşan “Sessiz Zarafet” sergisi, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açıldı. Farklı kuşak ve üsluplardan sanatçıların eserlerini bir araya getiren sergi, 29 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak misafirlerini ağırlayacak.

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İstanbul’a kazandırdığı Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi ile bilinen koleksiyoner Mehmet Çebi’nin “Sessiz Zarafet” sergisi, Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide, farklı kuşaklardan sanatçıların celi sülüs, nesih, kûfi, makılî, celi divani, ta‘lik ve gubari gibi yazı türleriyle hazırladığı çağdaş hat ve hilye eserlerinin yanı sıra nadir malzemelerden işlenmiş tesbihler yer alıyor.

KLASİK SANAT FORMLARI ÇAĞDAŞ YORUMLARLA BULUŞUYOR

Proje direktörlüğünü Metehan Kaptan’ın üstlendiği serginin hat ve hilye bölümünde, geleneksel formlar renk, ölçek ve düzen bakımından farklı yaklaşımlarla ele alınıyor.

Fatiha ve Fetih surelerinin celi sülüsle yazıldığı, Kur’an-ı Kerim’in tamamının ise gubari şikeste hatla ana kompozisyonun içine işlendiği çalışmalar, seçkinin öne çıkan eserleri arasında bulunuyor.

Tesbih ve hat meraklıları Sessiz Zarafet” ile bir araya geliyor
Başlık ResmiTesbih ve hat meraklıları Sessiz Zarafet” ile bir araya geliyor

Aharlı kağıt üzerine akrilik-lake boya kullanılan eserler ve ilk bakışta soyut resim izlenimi uyandıran serbest kompozisyonlar, hat sanatının klasik ölçüler içinde kazandığı yeni ifade biçimlerini ziyaretçilerin ilgisine sunuyor.

Tesbih bölümünde ise İstanbul’un 16. yüzyıldan itibaren önemli merkezlerinden biri olduğu tesbih sanatının farklı malzeme ve işçilik anlayışlarını yansıtan seçkin örnekleri sergileniyor.

Kehribar, mercan, kuka, necef, firuze ve sedefin yanı sıra manda boynuzu, gergedan boynuzu, balina dişi, fildişi ve yılan ağacı gibi malzemelerden şekillendirilen eserler, ağırlıklı olarak 33 ve 99 taneli formlarıyla sergide yer alıyor.

Tesbih ve hat meraklıları Sessiz Zarafet” ile bir araya geliyor
Başlık ResmiTesbih ve hat meraklıları Sessiz Zarafet” ile bir araya geliyor

“HAT VE TESBİH ORTAK BİR KÜLTÜREL HAFIZAYI TAŞIYOR”

Sergiye ilişkin değerlendirmesinde “Hat ve tesbih, kültürümüzde gündelik hayatla manevi alem arasında kurulan incelikli bağın iki güçlü ifadesidir” diyen Mehmet Çebi, şunları söyledi:

“Hat sanatı, sözü ölçüye ve güzelliğe kavuştururken tesbih eli, zihni ve gönlü aynı istikamette buluşturur. Her iki sanat da sabır, disiplin ve usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılan bir hafızaya dayanır. Hilye-i şerif ise Hazreti Muhammed’e duyulan sevginin hat sanatındaki en zarif ifadelerinden biridir. Yazıyı, anlam ve estetiği aynı levhada buluşturarak geleneğe ayrı bir derinlik kazandırır. Sessiz Zarafet’i hazırlarken bu köklü mirasın günümüz sanatçılarının elinde nasıl yaşamaya devam ettiğini göstermek istedik.”

Tesbih ve hat meraklıları Sessiz Zarafet” ile bir araya geliyor
Başlık ResmiTesbih ve hat meraklıları Sessiz Zarafet” ile bir araya geliyor

Sergide klasik üsluplara duyulan saygının yanı sıra renk, yüzey ve kompozisyon alanındaki yeni arayışların da öne çıktığını kaydeden Çebi, “Gelenek, geçmişten devralınan biçimlerin korunmasıyla ve her kuşağın kendi estetik idrakini bu birikime katmasıyla zenginleşir. Koleksiyonculuğun anlamı da eserleri muhafaza etmenin yanında onları yeniden kültürel dolaşıma kazandırmaktır. Tophane-i Âmire’nin tarihi atmosferinde hat, hilye ve tesbihi yan yana sunmamızın temelinde, bu sanatların taşıdığı medeniyet birikimini daha geniş kitlelerle paylaşma arzusu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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SERGİDE 16 SANATÇININ ESERLERİ YER ALIYOR

“Sessiz Zarafet” sergisinde Abdullah Çoban, Ayşe Karakuş, Cevat Huran, Emre Sessiz, Ferdin Velizade, Gürkan Pehlivan, Hüseyin Hüsnü Türkmen, İbrahim Halil İslam, Muhammed Enes Huri, Muhammed Firas, Muhammed Neccar, Mustafa Özçelik, Osman Kul, Said Abuzeroğlu, Seyit Ahmet Bursalı ve Zeynep Çolak Saka’nın eserleri bulunuyor.

Sergi, 29 Ağustos’a kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Editör : ALİ TÜFEKÇİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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