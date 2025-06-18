Sıra dışı bir tasarımla teknoloji ve lüksün buluşması: DS N°8

DS Automobiles, tamamen elektrikli ilk modeli DS N°8 duyurdu. DS 3, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin ardından gelen model, markanın “amiral gemisi” olarak tanımlanırken lüks ve teknoloji kavramları DS N°8 modelinde farklı bir boyuta taşınıyor. Aracın ismindeki "°" ibaresi ise markanın DNA'sına gönderme yapan bir detay, gelin birlikte inceleyelim...

DS AERO SPORT LOUNGE olarak adlandırılan marka konseptinden ilham alan DS N°8, modern Fransız otomotiv sanatının ileri bir yorumu olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımında aerodinamik verimlilik temel alınmış; gergin ve ince çizgiler, aracın havayla mükemmel uyumunu işaret ediyor. Yalnızca 0.24 Cd'lik sürtünme katsayısı ve 0.64 SCx değeri, sınıfının en iyileri arasında yer alarak dikkat çekiyor. Bu aerodinamik özellikler, WLTP'ye göre 60 km ve otoyolda 75 km'ye kadar menzil artışı sağlıyor.

Araç, 4.82 metre uzunluğunda, 1.90 metre genişliğinde ve 1.58 metre yüksekliğinde dengeli oranlara sahip. Bu boyutlarla D-SUV sınıfının üst sınırlarını zorlarken, E-SUV sınıfının giriş seviyesi modelleri ile rahatlıkla baş edebilecek bir duruş sergiliyor.

Ön tasarımda DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ızgara ve üretim modelinde ilk kez ışıklandırılan DS logosu dikkat çekiyor. Üç modülden oluşan farlar, "Clous de Paris" desenini yansıtan 8 LED ile çevrelenmiş. V şeklindeki DS LIGHTBLADE ise araca görsel olarak daha geniş bir duruş kazandırırken aerodinamik verimliliğe de katkıda bulunuyor. Arka kısımda da DS AERO SPORT LOUNGE'dan esinlenen dikey ışık imzası, aracın gece görünürlüğünü artırıyor.

BATARYASI FRANSA’DA ÜRETİLDİ

DS N°8, Stellantis Grubu'nun STLA Medium platformunu kullanıyor ve 97.2 kWh kapasiteye kadar bataryaları barındırabiliyor. Araç, üç farklı tamamen elektrikli güç aktarım sistemiyle sunulacak: 230 hp, 245 hp ve 350 hp. En güçlü versiyon olan 350 hp'lik model, çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sunacak. Bataryalar Fransa'da üretilen aracın elektrik motoru da yine Fransa'daki ortak girişimler tarafından geliştirildi. DS N°8'in önden çekişli uzun menzilli (245 hp) versiyonu, 750 km WLTP menzil sunuyor. Bu, 100 km'de sadece 12.9 kWh'lik etkileyici bir tüketimle elde ediliyor. Ayrıca, otoyolda (sabit 120 km/s hızda) 500 km'den fazla menzil vadediyor. AWD uzun menzilli versiyon, 0'dan 100 km/s hıza 5.4 saniyede ulaşabiliyor. Tüm versiyonların maksimum hızı 190 km/s ile sınırlı.

AKILLI 4 ÇEKER YETENEKLERİ ŞAŞIRTIYOR

DS N°8 AWD uzun menzilli versiyonunda, arka elektrik motorunun yönetimi sürüş moduna ve koşullara göre ayarlanabiliyor. ECO modunda ön çekiş kullanılırken, Normal modda kalkışta maksimum çekiş için iki motor birden devreye giriyor. Araç, Paris'ten Lyon'a (450 km) tek şarjla gidebilecek kapasitede. 160 kW'lık hızlı şarj desteği sayesinde, bataryanın %20'den %80'e dolumu sadece 27 dakika sürüyor; bu da 10 dakikada 200 km menzil anlamına geliyor.