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"Yok artık" dedirten görüntüler! Çinli elektrikli SUV ile 8 tonluk kamyon çarpıştı, sonuç ezber bozdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elektrikli Otomobil, Çarpışma, Kamyon, Dava, Çin, Video, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Li Auto, elektrikli SUV modeli i8’i sadece tanıtmakla kalmadı, adeta şov yaptı. Şirket, resmi lansman öncesi yayınladığı çarpışma testi videosuyla sosyal medyayı karıştırdı. Testte, 100 km hızla otomobil ve kamyon kafa kafaya çarpışıyor ve sonuç: Kamyon üreticisi Li Auto’ya dava açıyor… 

Resmi tanıtımının Çin’de bugün yapılması planlanan Li Auto’nun yeni elektrikli SUV modeli i8, ilginç bir video ile sosyal medyayı birbirine kattı. Yayınlanan görüntülerde kamyonun kabini ve kargo bölümü ciddi şekilde hasar alırken, i8’in ise ilginç bir şekilde kazayı çok hafif atlatıyor. Hava yastıkları açılan araçta kapılar otomatik olarak kendini kilitliyor, aküde ise sızıntı ve yangın durumu yaşanmıyor. Li Auto yetkilileri A, B, C sütunlarının yanı sıra kapı kirişlerinin de hasar almadığını söylüyor.

"Yok artık" dedirten görüntüler! Çinli elektrikli SUV ile 8 tonluk kamyon çarpıştı, sonuç ezber bozdu - 1. Resim

GERÇEKTEN 8 TON MU? 

Test sonrası şirketin kurucu CEO’su Li Xiang, kamyonun ağırlığının yüksek sesle ve net şekilde heceleyerek 8 ton olduğunu vurguladı. Xiang; “Araç yüklü değil ama 8 ton ağırlığında olduğunu meslektaşlarımla teyit ettim" dedi. İnternette büyük ses getiren çarpışma testi, kamyon üreticisinin tepkisine neden oldu. Dongfeng markasıyla ağır ticari araç üretimi yapan şirket söz konusu videoyu, “yanıltıcı olarak yorumladı. 

"Yok artık" dedirten görüntüler! Çinli elektrikli SUV ile 8 tonluk kamyon çarpıştı, sonuç ezber bozdu - 2. Resim

KAMYON ÜRETİCİSİ KARŞI DAVA AÇIYOR

Video Çin sosyal medyasında hızla viral olurken, kamyonun üreticisi ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntülerin izinsiz kullanıldığını, testin adil olmadığını ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini savunurken, Li Auto ise geri adım atmadı. Testin, bağımsız ve saygın bir üçüncü taraf olan Çin Otomotiv Mühendisliği Araştırma Enstitüsü tarafından yapıldığını açıkladı. Kurum da sürecin tamamen yönetmeliklere uygun olduğunu kamu oyu ile paylaştı. Ama testte kullanılan kamyonun süspansiyon sistemine müdahale edilip edilmediği hâlâ tartışma konusu.

"Yok artık" dedirten görüntüler! Çinli elektrikli SUV ile 8 tonluk kamyon çarpıştı, sonuç ezber bozdu - 3. Resim

Sonuç olarak yayınlanan kaza testi videosunda elektrikli i8 ve araç içindeki dummy mankenler sağlam çıkarken, kamyonun tamamen dağılması oldukça ilginç görüntülerin karşımıza çıkmasına neden oldu. Kafa kafaya yapılan testten sonra yine aynı araçla yapılan yan çarpışma testlerinde aracın beklenen daha az hasar görmesi, Huawie tarafından geliştirilen kamyon çarpışma testini akıllara getirdi. Teknoloji devi, geliştirdiği monoblok şase sistemi sayesinde 8 ve 40 tonluk iki kamyonun arasında kaldığı kaza senaryosundan, test mankenleri sağlam olarak ayrılmıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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