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Yeni Türk pilotlar yetişiyor: Sıradaki yetenek Halil İbrahim Karadavut

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeni Türk pilotlar yetişiyor: Sıradaki yetenek Halil İbrahim Karadavut
Yarış, Gençlik, TOSFED, FIA, Sosyal Sorumluluk, Yetenek, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) desteğiyle TOSFED tarafından düzenlenen ve 12-16 yaş aralığındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabildiği sosyal sorumluluk projesi ‘TOSFED Next Talent’ final yarışında kazanan isim Karadavut oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) desteğiyle hayata geçirilen ve 12-16 yaş aralığındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabildiği sosyal sorumluluk projesi ‘TOSFED Next Talent’ final yarışı ile sona erdi. 01-27 Temmuz tarihleri arasında 10 ayrı bölgede yapılan elemelerde belirlenen gençler, 01 Ağustos’ta Tuzla Karting Park’ta düzenlenen final yarışında mücadele etti.

İstanbul Beşiktaş, İstanbul Kadıköy, Bursa Kültürpark, Nevşehir Kapadokya, Antalya Muratpaşa, Muğla Bodrum, Aydın Kuşadası, İzmir Alsancak, Balıkesir Akçay ve Çanakkale Kordon'daki elemelerde belirlenen her bölgenin en hızlı kız ve erkek adayları elemelerde finale yükselebilmek için ter döktüler.

Yeni Türk pilotlar yetişiyor: Sıradaki yetenek Halil İbrahim Karadavut - 1. Resim

Milli karting sporcusu Batı Yıldırım ve MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası Senior kategori lideri Onur Müldür'ün katılımcılara mentor destek verdikleri final yarışı sonunda Halil İbrahim Karadavut günün en hızlı ismi olarak 2026 Türkiye Karting Şampiyonası’nda yarışma hakkını kazandı.  Finali ikinci ve aynı zamanda kızlar birincisi olarak tamamlayan İzmirli finalist Defne Enez Segway F2 II Scooter ve Segway E2 Plus II Scooter ile ödüllendirilirken, üçüncülüğü kazanan Eren Kaba Segway E2 Plus II Scooter kazanan isim oldu.

Genel Klasman Sırlaması

1- Halil İbrahim Karadavut

2- Defne Enez

3- Eren Kaba

Kızlar Klasmanı Sıralaması

1- Defne Enez

2- Yağmur Taş

3- Elifsu Topal

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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