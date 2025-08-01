Lansman öncesi kaptan gemiyi terk etti: Jaguar'ın CEO’su Mardell ayrıldı

35 yıllık JLR kariyerine 1990 yılında başlayan ve 2018’den itibaren Mali İşler Müdürü (CFO) olarak görev yapan Jaguar - Land Rover CEO’su Adrian Mardell, CEO Thierry Bolloré’nin 2023’teki istifasının ardından en tepe koltuğa oturmuştu. Ancak sadece iki yıl süren bu görev süresinin ardından şirketin henüz bir halef açıklamadan Mardell’in emekli olması, otomotiv dünyasında soru işaretlerine yol açtı.

Adrian Mardell, görev süresi boyunca önemli yapısal değişikliklere imza atmıştı. Jaguar Land Rover’ın kısaltması olan JLR markası altında Range Rover, Defender ve Discovery modelleri artık kendi alt markaları olarak konumlandırılmıştı. Özellikle Covid-19 pandemisinin ardından yaşanan zorlu ekonomik dönemde şirketi tekrar kâra geçirmesiyle takdir toplayan Mardell’in ayrılığı, JLR için zamanlaması açısından kritik olarak değerlendiriliyor.

JAGURA SIFIRDAN BAŞLIYOR

Jaguar, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği cesur yeniden yapılanma hamlesiyle tüm içten yanmalı ve mevcut elektrikli modellerinin üretimini sonlandırmış, yerine 100 bin doları aşan fiyat etiketine sahip tamamen yeni, lüks elektrikli otomobiller geliştirme kararı almıştı. Markanın yeni yüzü henüz ortaya çıkmamış olsa da, premium elektrikli segmentte ses getirecek modellerin geliştirme süreci devam ediyor. Ancak bu geçişin kolay olmayacağı ortada. Zira lüks elektrikli araçlara yönelik küresel talep hâlâ kırılgan bir seviyede. Jaguar gibi köklü bir markanın radikal bir dönüşüm eşliğinde bu pazara adım atması ciddi bir risk içeriyor.

LAND ROVER TARAFI SIKINTILARI AŞMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan, JLR’nin en güçlü kartları olan Range Rover ve Defender modelleri şirketin nakit akışını dengede tutmaya devam ediyor. Defender ve Discovery, Slovakya’daki fabrikalarda üretiliyor ve bu nedenle ABD’ye ihracatta %15 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyor. İngiltere’den doğrudan ihraç edilen araçlar için ise %10’luk daha düşük bir oran uygulanıyor. Bu da şirketin üretim ve pazarlama stratejilerinde ince hesaplar yapmasını gerektiriyor.

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Range Rover’ın merakla beklenen ilk elektrikli modeli de zayıf talep nedeniyle ertelenmiş durumda. Modelin lansmanının 2026 yılına kaydırılabileceği konuşuluyor. Bu da JLR’nin elektrifikasyon yol haritasında yeni bir gecikme anlamına geliyor.

YENİ CEO’YU ZOR BİR GÖREV BEKLİYOR

Mardell’in Şirketi mali açıdan daha iyi bir noktaya getirdiği kabul edilse de, devralacak yeni CEO’yu zorlu bir görev bekliyor. Elektrikli geçiş, lüks segmentteki belirsizlikler ve küresel ticaret kısıtlamaları JLR’nin önünde çözülmesi gereken önemli problemler olarak duruyor. Jaguar’ın yeniden doğuşu ve JLR'nin küresel rekabet gücü, bundan sonraki liderin atacağı adımlara bağlı olacak.