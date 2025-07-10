Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > İngilizler şaşırtıyor: Jaguar’dan sonra Bentley’den ilginç bir konsept geldi!

İngilizler şaşırtıyor: Jaguar’dan sonra Bentley’den ilginç bir konsept geldi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İngilizler şaşırtıyor: Jaguar’dan sonra Bentley’den ilginç bir konsept geldi!
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomobil dünyasının ikonik İngiliz markaları, tanıttıkları konsept modellerle kafalarda soru işaretleri bırakıyor. Geleneksel el işçiliği ve aristokrat lüks algısıyla tanınan üreticiler, elektrikli dünyaya sıra dışı tasarımlarla adım atıyor. Jaguar ve Bentley tutkunlarında ise oldukça ağır eleştiriler geliyor.

Lüks otomobil kavramının iddialı temsilcilerinden Bentley, gün yüzüne çıkardığı EXP 15 konsepti ile ultra premium otomobil kavramının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair bir kendince ip uçları veriyor. İngiltere Crewe’deki yeni tasarım stüdyosundan markanın yeni vizyonunu açıklayan Bentley Motors, EXP 15 adlı elektrikli konsept otomobiliyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Beş metreden uzun yapısıyla dikkat çeken EXP 15, ikonik dik ön ızgara, uzun motor kaputu ve 1930 model Speed Six Coupe modelinden ilham alan arka bagaj tasarımıyla dikkat çekiyor. Aracın dış yüzeyleri “Monolitik Varlık” ve “Oyulmuş Hassasiyet” gibi Bentley’e özgü ilginç felsefelerle şekillendirilmiş. Göz alıcı saten metalik Pallas Gold kaplama ise yalnızca estetik değil, aynı zamanda radar ve Lidar sistemlerine uyumlu teknik bir yüzey özelliği taşıyor.

İngilizler şaşırtıyor: Jaguar’dan sonra Bentley’den ilginç bir konsept geldi! - 1. Resim

AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ DİJİTAL EKRANLAR

İç mekanda ise klasik lüksten uzaklaşıp teknolojik deneyim odaklı bir atmosfer sunuluyor. Üç kapılı ve üç koltuklu yerleşimde, sürücü tarafında tek, yolcu tarafında ise çift kapı yer alıyor. Arka koltuklar evcil hayvanlar ya da küçük eşyalar için kullanılabilirken, bagaj alanı gerektiğinde açık hava oturma alanına dönüşebiliyor.

İngilizler şaşırtıyor: Jaguar’dan sonra Bentley’den ilginç bir konsept geldi! - 2. Resim

Kabin, geleneksel yün kumaşlarla 3D baskılı titanyum ve metal ağlar gibi modern malzemeleri harmanlanmış. Geniş panoramik ekran, üç farklı dijital fonksiyonu bir arada sunarken, ekran ihtiyacı olmayan anlarda yüzey, doğal ahşap görünümüne dönüşüyor. Ekranın arkasında yer alan ve Bentley’in “Mekanik Harika” olarak tanımladığı aydınlatmalı sistem ise markanın lüksü teknolojik detaylarla nasıl birleştirdiğini gözler önüne seriyor…

TASARIMLAR ELEŞTRİ ALDI

Bentley EXP 15 tamamen elektrikli, dört tekerlekten çekişli bir güç aktarma organı üzerine kurgulansa da, teknik veriler henüz açıklanmış değil. Ancak konsept, 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen ilk seri üretim elektrikli Bentley modeline dair güçlü sinyaller verdiği söyleniyor. Marka tutkunları ise EXP’nin görsellerini sosyal medya dünyasında ağır dillerle eleştiri yağmuruna tutuyor. Benzer bir durum geçtiğimiz aylarda Jaguar tarafından ön gösterimi yapılan Type 00 içinde yaşanmıştı. Otomobil tutkunları İngiliz üreticiyi hem yeni logo hem de yeni tasarım dili nedeniyle ciddi eleştiriler almıştı.

İngilizler şaşırtıyor: Jaguar’dan sonra Bentley’den ilginç bir konsept geldi! - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İşte Benim Stilim Ayşenur neden yok? İzleyiciler yarışmacının elenme durumunu merak ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dev girişim çöktü: Çinli GAC ve Stellantis ortaklığından iflas kararı! - T-OtomobilDev girişim çöktü! İflas kararını duyurdular850 binden fazla araç için alarm! Ford hepsini geri çağırdı - T-Otomobil850 binden fazla araç için alarm! Hepsi geri çağrıldıMarkanın yeni C-SUV modeli: Kia EV5 iddialı geliyor! - T-OtomobilKia'dan iddialı çıkış! Yeni modelde yok yok...Çinliler yine yaptı yapacağını! Chery'nin yeni bombası Fulwin A9L fiyatı ve özellikleriyle şaşırttı - T-OtomobilÇinliler yine yaptı yapacağını! Fiyatıyla şaşırttıCitroen’den sıfır faizli temmuz kampanyası - T-OtomobilCitroen’den sıfır faizli temmuz kampanyasıOtomotiv ihracat rakamları açıklandı! 2025'in ilk 6 ayında Türkiye'yi 3 şehir sırtladı - T-OtomobilTarihi başarı! 3 şehir Türkiye'yi sırtladı
Sonraki Haber Yükleniyor...