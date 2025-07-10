İngilizler şaşırtıyor: Jaguar’dan sonra Bentley’den ilginç bir konsept geldi!

Otomobil dünyasının ikonik İngiliz markaları, tanıttıkları konsept modellerle kafalarda soru işaretleri bırakıyor. Geleneksel el işçiliği ve aristokrat lüks algısıyla tanınan üreticiler, elektrikli dünyaya sıra dışı tasarımlarla adım atıyor. Jaguar ve Bentley tutkunlarında ise oldukça ağır eleştiriler geliyor.

Lüks otomobil kavramının iddialı temsilcilerinden Bentley, gün yüzüne çıkardığı EXP 15 konsepti ile ultra premium otomobil kavramının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair bir kendince ip uçları veriyor. İngiltere Crewe’deki yeni tasarım stüdyosundan markanın yeni vizyonunu açıklayan Bentley Motors, EXP 15 adlı elektrikli konsept otomobiliyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Beş metreden uzun yapısıyla dikkat çeken EXP 15, ikonik dik ön ızgara, uzun motor kaputu ve 1930 model Speed Six Coupe modelinden ilham alan arka bagaj tasarımıyla dikkat çekiyor. Aracın dış yüzeyleri “Monolitik Varlık” ve “Oyulmuş Hassasiyet” gibi Bentley’e özgü ilginç felsefelerle şekillendirilmiş. Göz alıcı saten metalik Pallas Gold kaplama ise yalnızca estetik değil, aynı zamanda radar ve Lidar sistemlerine uyumlu teknik bir yüzey özelliği taşıyor.

AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ DİJİTAL EKRANLAR

İç mekanda ise klasik lüksten uzaklaşıp teknolojik deneyim odaklı bir atmosfer sunuluyor. Üç kapılı ve üç koltuklu yerleşimde, sürücü tarafında tek, yolcu tarafında ise çift kapı yer alıyor. Arka koltuklar evcil hayvanlar ya da küçük eşyalar için kullanılabilirken, bagaj alanı gerektiğinde açık hava oturma alanına dönüşebiliyor.

Kabin, geleneksel yün kumaşlarla 3D baskılı titanyum ve metal ağlar gibi modern malzemeleri harmanlanmış. Geniş panoramik ekran, üç farklı dijital fonksiyonu bir arada sunarken, ekran ihtiyacı olmayan anlarda yüzey, doğal ahşap görünümüne dönüşüyor. Ekranın arkasında yer alan ve Bentley’in “Mekanik Harika” olarak tanımladığı aydınlatmalı sistem ise markanın lüksü teknolojik detaylarla nasıl birleştirdiğini gözler önüne seriyor…

TASARIMLAR ELEŞTRİ ALDI

Bentley EXP 15 tamamen elektrikli, dört tekerlekten çekişli bir güç aktarma organı üzerine kurgulansa da, teknik veriler henüz açıklanmış değil. Ancak konsept, 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen ilk seri üretim elektrikli Bentley modeline dair güçlü sinyaller verdiği söyleniyor. Marka tutkunları ise EXP’nin görsellerini sosyal medya dünyasında ağır dillerle eleştiri yağmuruna tutuyor. Benzer bir durum geçtiğimiz aylarda Jaguar tarafından ön gösterimi yapılan Type 00 içinde yaşanmıştı. Otomobil tutkunları İngiliz üreticiyi hem yeni logo hem de yeni tasarım dili nedeniyle ciddi eleştiriler almıştı.