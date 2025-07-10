Dev girişim çöktü: Çinli GAC ve Stellantis ortaklığından iflas kararı!

Bir dönem Çin’in en hızlı büyüyen otomotiv ortaklıklarından biri olarak gösterilen GAC-FCA, hızla düşen satışların ardından iflasını açıkladı. Avrupalı Stellantis ile Çinli GAC arasındaki stratejik anlaşmazlıklar ve başarısız kurtarma girişimleri, Jeep’in Çin’deki üretimini de sona erdirdi.

Çinli GAC ile Fiat Chrysler Automobiles (FCA) arasında kurulan ve daha sonra Stellantis çatısı altına giren GAC-FCA ortak girişimi, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirket, mali yükümlülüklerin sürdürülemez hale geldiğini ve yeniden yapılanma şansı kalmadığını belirterek süreci resmi olarak sonlandırdı. İflas kararının şirket alacaklıları tarafından da desteklendiği bildirildi.

GAC-FCA, 9 Mart 2010 tarihinde GAC Group ve o dönemde Fiat Chrysler Automobiles olarak bilinen şirketin 2,3 milyar dolarlık yatırımıyla 50:50 ortaklık yapısıyla kurulmuştu. Başlangıçta Fiat Viaggio, Freemont ve Bravo gibi modellerin üretimine odaklanan şirket, 2012 yılında Changsha’daki üretim tesisinin faaliyete geçmesiyle ilk yerli model olan Fiat Viaggio’yu piyasaya sundu. Viaggio, lansman yılında 9.104 adetlik satışa ulaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

2015 yılı GAC-FCA için stratejik bir dönüşüm yılı oldu. Ortaklık, GAC Fiat Chrysler Automobiles ismini alarak üretim odağını Jeep markasına kaydırdı. Aynı yıl piyasaya sunulan yerli Jeep Cherokee modeli, tüketiciden olumlu tepki aldı. Bu yeni strateji kısa sürede meyvesini verdi. 2016 yılında satışlar bir önceki yıla göre %270 artışla 146.400 adede ulaştı. 2017’de ise bu rakam %57'lik bir artışla 205.200 adedi buldu. GAC-FCA, bu büyüme ivmesiyle bir dönem Çin’in en hızlı yükselen ortak girişim otomotiv üreticisi olarak öne çıktı.

2018 YILINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Ancak başarı grafiği 2018 itibarıyla gerilemeye başladı. O yıl 125.100 adetle kapanan satışlar, ilerleyen yıllarda dramatik biçimde düştü. 2021'e gelindiğinde şirket yalnızca 20 bin adetlik bir satış gerçekleştirebildi. Düşüşe karşı koymak amacıyla her iki hissedar da yaklaşık 600 bin dolarlık bir sermaye desteği sağladı; ancak bu çaba, şirketin içinde bulunduğu finansal krizi çözmeye yetmedi.

İlişkiler 2022’de kritik bir eşiğe geldi. Stellantis’in ortaklıktaki payını %50’den %75’e çıkarma yönündeki tek taraflı açıklaması, GAC tarafından “yetkisiz” olarak tanımlandı ve bu gelişmeyle ortaklık fiilen askıya alındı. O tarihten bu yana Jeep modelleri Çin pazarına sadece ithal yoluyla sunuluyordu.

Yaşanan son gelişmeyle taraflar, belirsizlikleri sona erdirmek adına Çin ticaret mahkemesine resmi olarak iflas başvurusunda bulunarak GAC-FCA ortaklığını tamamen sonlandırma kararı aldı.