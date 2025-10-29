Diyarbakır'da feci kaza! Hemşire Sümeyye hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada tırın çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ölen şoförün hemşire Sümeyye Solmaz olduğu öğrenildi.
Kaza, dün gece saatlerinde Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden tır ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü hemşire Sümeyye Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş