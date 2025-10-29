Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Diyarbakır'da feci kaza! Hemşire Sümeyye hayatını kaybetti

Diyarbakır'da feci kaza! Hemşire Sümeyye hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;da feci kaza! Hemşire Sümeyye hayatını kaybetti
Diyarbakır, Çınar, Kaza, Otobüs, Tır, Hemşire, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen kazada tırın çarptığı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ölen şoförün hemşire Sümeyye Solmaz olduğu öğrenildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden tır ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü hemşire Sümeyye Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Necip Fazıl Ödülleri'nin kazananları belli oldu: Edebiyat dünyasından 9 isim açıklandıEkrem İmamoğlu ile aynı karede yer alan Seher Erçili Alaçam kimdir? "Masum biri değil"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İşçileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 12 yaralı - 3. Sayfaİşçileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 12 yaralıElazığ'da bir sitenin aidatı 27 bin lira oldu, vatandaşlar isyan etti! "İcra ile tehdit edildik" - 3. SayfaAidat 27 bin lira oldu, site isyan etti!Polisleri umursamadan kurşun yağdırdı! Yakalananınca 'fark etmedim' dedi - 3. SayfaPolisleri umursamadan kurşun yağdırdı!Gebze'de yerler bir olan 6 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı! - 3. SayfaGebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktıGebze'de 7 katlı bina çöktü! Enkazdan ses alındı - 3. Sayfa7 katlı bina çöktü: 5 kişi enkaz altında!İstanbul'da polisten kaçan araç tıra çarptı! Ölü ve yaralı var - 3. Sayfaİstanbul'da polisten kaçan araç tıra çarptı! Ölü ve yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...