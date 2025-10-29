Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İşçileri taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 12 yaralı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesi Demirözü Mahallesinde Mustafa Cin yönetimindeki otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar yönetimindeki midibüs çarpıştı. Kazayı görenler yardıma koşarken, durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ise ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Kaza yerinde jandarma ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu. Kazada ölenlerin Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54) olduğu belirtildi.

Hastanede tedavisi süren yaralılardan 1'inin de durumunun kritik olduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu öğrenildi.

