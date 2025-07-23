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Yapay zekâ akıl yürütecek! Yandex’ten yeni özellikler 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yapay zekâ akıl yürütecek! Yandex’ten yeni özellikler 
Yapay Zeka, Yandex, Teknoloji, Haber, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapay zekâ artık düşünen bir varlık hâline geliyor. Bunun son örneği de Yandex’den geldi.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL -Yandex’in yapay zekâ destekli bilgi motoru Yazeka “Akıl Yürütme Modunu” ile artık bilgileri karşılaştırıyor, irdeliyor, cevap vermeden önce düşünüyor. Böylece akademi, bilimsel araştırmalar ve günlük bilgi aramalarında kullanıcılara daha detaylı ve doğru bilgeler sunuluyor. Akıl Yürütme butonu tüm sorgular için kullanılabiliyor. Ayrıca şirket, aynı teknolojiye dayanan yeni bir cevap hizmeti olan Yandex Cevap’ı da kullanıma sundu. Yandex Cevap, Yazeka üzerinden hazırlanmış 3 milyondan fazla pratik sorunun cevabını içeriyor. Hukuk, tıp, gastronomi ve eğlence gibi farklı alanlardaki içerikler, bağlama uygunluk, kültürel hassasiyet ve güvenilir kaynak kullanımı esas alınarak oluşturuluyor.

10  DAKİKADA BİR SICAKLIK TAHMİNİ 

Yandex’in hizmet yelpazesindeki diğer yenilik de Yandex Hava Durumu. Bu özellikle Yandex Arama uygulamasında, yandex.com.tr ’de ve bağımsız bir hizmet olarak kullanılabiliyor. Yeni eklenen yağış haritası özelliği, kullanıcıların günlük planlarını daha isabetli yapmalarını sağlıyor. Bu harita, güncel yağış bilgilerini gösteriyor ve iki saatlik periyotta, 10 dakikalık dilimlerle sıcaklık tahmin sunuyor. Hizmet, radar ve uydu verilerini makine öğrenimiyle birleştiren Meteum teknolojisi ile çalışıyor. Ayrıca kullanıcılar sıcaklık, basınç ve rüzgar haritaları da ulaşabiliyor. Kullanıcıların Yandex Seyahat ve Yandex Finans ile de seyahat ve bütçe planlaması yapabildiğine de dikkat çeken Yandex Türkiye Genel Müdürü ve Yandex Arama Uluslararası CEO’su Alexander Popovskiy “Bu amaçla, yapay zekâya özel bir önem vererek 400 milyon dolarlık bir yatırım planı oluşturduk. Amacımız, kullanıcıların günlük hayatındaki işleri tek bir noktadan çözebileceği hizmetler geliştirerek onlara zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak. Türk kullanıcılar için değer ve fayda üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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