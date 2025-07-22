Yapay zekânın fendi Wikipedia’yı yendi! ChatGPT'den yeni web tarayıcısı geliyor

Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan Wikipedia’nın günlük ziyaret sayısı yapay zekâ araçlarının çıkmasından bu yana yüzde 23 düştü. Haber sorgularında ChatGPT kullanım oranı ise 2024 ve 2025 yılları arasında yüzde 212 arttı.

Yapay zekânın arama sonuçlarını özet olarak göstermesi sebebiyle finanstan medyaya kadar pek çok haber sitesinin tıklanma oranlarında düşüş yaşanıyor. Yapay zekâ destekli arama motorlarının artmasıyla dijital dünyada en büyük dönüşümlerden biri yaşanıyor. Başta, Google AI Overviews, ChatGPT ve Perplexity.ai gibi yapay zekâ destekli özet sonuçlar veren yapay zekâ uygulamaları, kişilerin web sitelerine direkt girmesine gerek duymadan aradığını bulmasını sağlıyor. SimilarWeb verilerine göre ABD’de 2024-2025 döneminde seyahat ve turizm sitelerinin yıllık arama kaynaklı trafiği yüzde 20, haber ve medya trafiği yüzde 17, e-Ticaret trafiği yüzde 9, finans yüzde 7, yemek yüzde 7 ve yaşam-stil yüzde 5 oranında geriledi. Dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan Wikipedia’nın günlük ziyaret sayısı ChatGPT’nin çıkış tarihlerine denk gelen Mart 2022’de 165 milyon iken bu rakam Mart 2025’te 128 milyona inerek yaklaşık yüzde 23 düşüş gösterdi. The Decoder’de yer alan habere göre, haber sorgularında ChatGPT kullanım oranı 2024 ve 2025 yılları arasında yüzde 212 artarken, haber için geleneksel Google aramaları ancak yüzde 5 arttı.

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