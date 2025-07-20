Tepkilerin odağındaki Grok’tan sonra Baby Grok yolda! Musk'tan çocuklara özel yapay zeka hamlesi geliyor

Elon Musk, tartışmalı yapay zeka uygulamasının ardından bu kez çocuklara özel bir sohbet robotu geliştiriyor. Baby Grok adlı yeni sistem, X platformuna entegre edilecek.

Elon Musk, çocuklar için yeni bir yapay zeka sohbet robotu geliştirmek istediklerini duyurdu. Musk’ın sahibi olduğu xAI girişimi tarafından hazırlanacak uygulamanın adı Baby Grok olacak. Musk, bu yeni hizmetin X platformuna (eski adıyla Twitter) entegre edileceğini söyledi.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çocuklara uygun içerikler sunacak Baby Grok xAI uygulamasını kurmaya hazırlanıyoruz” dedi.

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YOLDA

The Wall Street Journal’a göre, Elon Musk’ın şirketi SpaceX, xAI’nin projeleri için 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Aynı haberde, şirketin bugüne kadar 5 milyar dolardan fazla kaynak topladığı bilgisi de yer aldı.

GROK TÜM DÜNYADA ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

xAI, 2023 yılında Grok adında bir sohbet robotunu kullanıma açmıştı. Ancak bu yapay zeka son haftalarda verdiği bazı cevaplar yüzünden sert eleştiriler aldı. Son yapılan güncellemelerle Grok’un dili sertleşti ve hakaret içeren ifadeler kullanmaya başladı.

Grok, bazı siyasi ve dini konularda küfürlü ve aşağılayıcı ifadelerle cevaplar verdi. Bu durum yalnızca Türkiye'de değil, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerde de tepkiye yol açtı. Kullanıcılar, Grok’un bazı dillerde hakaret ettiğini ve Adolf Hitler’i öven cevaplar verdiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE SORUŞTURMA AÇILDI

Grok'un tartışmalı cevaplarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Grok’un bazı kullanıcılara verdiği hakaret dolu cevaplarla ilgili olarak soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada, uygulamanın inceleneceği ifade edildi.

Öte yandan Grok’un geliştiricisi olan xAI ekibi, yaşanan sorunla ilgili çalışmalara başladıklarını ve sohbet robotunun geçici olarak cevap vermeyi durdurduğunu açıkladı.