Yunanistan'da dehşete düşüren görüntüler! Binanın balkonu çöktü, altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Dehşete düşüren görüntüler Yunanistan’dan… Lavrion bölgesinde yer alan bir binanın balkonu aniden çöktü. Olay esnasında caddenin köşesinde alışveriş poşetleriyle bekleyen bir kadın, gürültüyü duyması üzerine bölgeden koşarak uzaklaştı.

SANİYELERLE KURTULDU

Ölümden saniyelerle kurtulan kadının ciddi bir yara almadığı belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı, sadece caddede park halinde olan 3 aracın zarar gördüğü bildirildi.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ TIKLANDI

Başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılardan da yorum yağdı.