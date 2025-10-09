Çin'de tarihi rekor! Ülke âdeta taşındı: 2,43 milyar seyahat

Çin Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-8 Ekim tarihlerini kapsayan tatilde günde ortalama 304 milyon seyahat yapılırken, ülke için seyahatlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış kaydetti.

KARA YOLLARINDAKİ SEYAHAT 2,25 MİLYARA ULAŞTI

Seyahatlerin büyük bölümünü, kişisel araçlarla karayollarında yapılan seyahatler oluşturdu. Kara yollarındaki seyahat sayısı 2,25 milyara ulaşırken geçen yıla göre yüzde 6,6 artış kaydetti.

Tatilden dönenler kara yollarında yoğunluğa sebep olurken bu durum otobanlarda uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı. Sosyal medyada otoban gişelerinde biriken araçların oluşturduğu trafiği gösteren videolarda bölünmüş otoyollarda aynı yönden büyük şehirlere dönen araçların toplu hareketi ilginç görüntüler oluşturdu.

TARİHİ REKORA İMZA ATILDI

8 günlük tatilde demir yollarıyla 153,96 milyon, hava yollarıyla 19,14 milyon, nehir ve deniz yollarıyla da 11,66 milyon seyahat yapıldı.

Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun 76. yılının kutlandığı Ulusal Gün haftasının geleneksel Güz Ortası Festivali ile birleşmesiyle ülkede 1-8 Ekim tarihlerinde 8 günlük resmi tatil ilan edilmişti.