Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin'de tarihi rekor! Ülke âdeta taşındı: 2,43 milyar seyahat

Çin'de tarihi rekor! Ülke âdeta taşındı: 2,43 milyar seyahat

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çin&#039;de tarihi rekor! Ülke âdeta taşındı: 2,43 milyar seyahat
Çin, Seyahat, Tatil, Otoban, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'de 8 günlük Ulusal Gün tatilinde ülke içinde 2,43 milyar seyahat yapıldığı bildirildi. Ülkedeki seyahat oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış kaydedildi. Otobanlarda uzun kuyruklar oluşurken, havalimanlarında âdeta izdiham yaşandı.

Çin Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-8 Ekim tarihlerini kapsayan tatilde günde ortalama 304 milyon seyahat yapılırken, ülke için seyahatlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış kaydetti. 

KARA YOLLARINDAKİ SEYAHAT 2,25 MİLYARA ULAŞTI

Seyahatlerin büyük bölümünü, kişisel araçlarla karayollarında yapılan seyahatler oluşturdu. Kara yollarındaki seyahat sayısı 2,25 milyara ulaşırken geçen yıla göre yüzde 6,6 artış kaydetti.

Çin'de tarihi rekor! Ülke âdeta taşındı: 2,43 milyar seyahat - 1. Resim

Tatilden dönenler kara yollarında yoğunluğa sebep olurken bu durum otobanlarda uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı. Sosyal medyada otoban gişelerinde biriken araçların oluşturduğu trafiği gösteren videolarda bölünmüş otoyollarda aynı yönden büyük şehirlere dönen araçların toplu hareketi ilginç görüntüler oluşturdu.

TARİHİ REKORA İMZA ATILDI

8 günlük tatilde demir yollarıyla 153,96 milyon, hava yollarıyla 19,14 milyon, nehir ve deniz yollarıyla da 11,66 milyon seyahat yapıldı.

Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşunun 76. yılının kutlandığı Ulusal Gün haftasının geleneksel Güz Ortası Festivali ile birleşmesiyle ülkede 1-8 Ekim tarihlerinde 8 günlük resmi tatil ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 400 bin liraya gerilediBombalı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı: Figüranlar kriz geçirdi, polis müdahale etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze’ye yardım koridoru: 153 tır Refah’tan geçti  - DünyaGazze’ye yardım koridoru: 153 tır Refah’tan geçti Kovanlar kundaklandı! Yarım milyon arı bir gecede yok oldu - DünyaKovanlar kundaklandı! Yarım milyon arı bir gecede yok olduYunanistan'da dehşete düşüren görüntüler! Binanın balkonu çöktü, altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - DünyaYunanistan'da dehşete düşüren görüntüler! Binanın balkonu çöktü, altında kalmaktan saniyelerle kurtulduTropikalin kalbi Alanya’da atıyor! Türkiye, Meksika ve İspanya’ya meydan okudu - DünyaTürkiye, Meksika ve İspanya’ya meydan okudu!ABD'de dehşet evi! Karısı ve kayınvalidesinin boğazını keserek öldürdü - DünyaDehşet evi! Karısı ve kayınvalidesinin boğazını keserek katlettiPakistan’da art arda terör saldırısı! 8'den fazla ölü ve yaralı var - DünyaKardeş ülkede art arda terör saldırısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...