Kovanlar kundaklandı! Yarım milyon arı bir gecede yok oldu

BBC’nin aktardığına göre; arıcı Harold Stringer, her birinde ortalama 40 ila 60 bin arı bulunan 10 kovanının kasıtlı olarak ateşe verildiğini söyledi. Stringer, polis ekiplerinin kendisine, kovanların yanıcı bir madde kullanılarak kundaklandığını bildirdiğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında neredeyse hiçbir arısının kurtulamadığını ifade eden Stringer, yaşadığı kaybın kendisini derinden sarstığını dile getirdi. Olay, 7 Ekim’de meydana gelirken, polis kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, sosyal medya üzerinden paylaştığı yangın fotoğraflarıyla birlikte, olaya tanık olan kişilerin kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.

Hollanda hükümetinin verilerine göre, ülkede bulunan yaklaşık 360 arı türünün yarısından fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu olay, ülkedeki arı popülasyonunun kırılganlığını ve korunma ihtiyacını bir kez daha gündeme taşıdı.