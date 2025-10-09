Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kovanlar kundaklandı! Yarım milyon arı bir gecede yok oldu

Kovanlar kundaklandı! Yarım milyon arı bir gecede yok oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kovanlar kundaklandı! Yarım milyon arı bir gecede yok oldu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hollanda’nın Almere kentinde bir arıcıya ait 10 kovanın kundaklanması sonucu yaklaşık yarım milyon arı yok oldu. Polis, kasıtlı çıkarıldığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Hollanda’nın Almere kentinde bir arıcıya ait 10 kovan kundaklandı ve yaklaşık yarım milyon arı telef oldu.

BBC’nin aktardığına göre; arıcı Harold Stringer, her birinde ortalama 40 ila 60 bin arı bulunan 10 kovanının kasıtlı olarak ateşe verildiğini söyledi. Stringer, polis ekiplerinin kendisine, kovanların yanıcı bir madde kullanılarak kundaklandığını bildirdiğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında neredeyse hiçbir arısının kurtulamadığını ifade eden Stringer, yaşadığı kaybın kendisini derinden sarstığını dile getirdi. Olay, 7 Ekim’de meydana gelirken, polis kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, sosyal medya üzerinden paylaştığı yangın fotoğraflarıyla birlikte, olaya tanık olan kişilerin kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.

Kovanlar kundaklandı! Yarım milyon arı bir gecede yok oldu - 1. Resim

Hollanda hükümetinin verilerine göre, ülkede bulunan yaklaşık 360 arı türünün yarısından fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu olay, ülkedeki arı popülasyonunun kırılganlığını ve korunma ihtiyacını bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ceset diye ihbar edildi, gerçek bambaşka çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan'da dehşete düşüren görüntüler! Binanın balkonu çöktü, altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - DünyaYunanistan'da dehşete düşüren görüntüler! Binanın balkonu çöktü, altında kalmaktan saniyelerle kurtulduTropikalin kalbi Alanya’da atıyor! Türkiye, Meksika ve İspanya’ya meydan okudu - DünyaTürkiye, Meksika ve İspanya’ya meydan okudu!ABD'de dehşet evi! Karısı ve kayınvalidesinin boğazını keserek öldürdü - DünyaDehşet evi! Karısı ve kayınvalidesinin boğazını keserek katlettiPakistan’da art arda terör saldırısı! 8'den fazla ölü ve yaralı var - DünyaKardeş ülkede art arda terör saldırısı!Papağandan kirpiye... Bu evden tam 206 hayvan çıktı, ekipler neye uğradığını şaşırdı - DünyaTam 206 hayvan! Hepsi aynı evden çıktı, ekipler şaşkına döndüPutin, canlı yayında Aliyev’den özür diledi! - DünyaPutin, canlı yayında Aliyev’den özür diledi!
Sonraki Haber Yükleniyor...