Adliye çıkışı birbirlerine girdiler! Aracı insanların üzerine sürdü, yaralılar var

Bilecik ve Eskişehir'de yaşayan ve iddialara göre aralarında husumet olan iki aile, 'velayet' davası için bugün Ertuğrulgazi Mahallesi Adliyesi Ek Hizmet Binası'na geldi.

KARŞI TARAFIN ARACINA ZARAR VERDİLER

Görülen dava sonrası iddialara göre Bilecik'te ikamet eden aile, karşı tarafın aracına sopayla zarar verdi. Bunu gören araç sürücüsü E.F., yanında bulunan R.U. ile adliye çevresinde tur atarak aracına zarar veren kişiyi bulmaya çalıştı.

ARACI İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

O esnada Y.Z., V.M. ve Y.M.'yi gören araç sürücüsü E.F., aracını şahısların üzerine sürdü. Şahıslar kaçarak kurtulurken, araç istinat duvarına çarparak durabildi. Olay sonrası iki grup sopalarla birbirlerine saldırdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan E.F., R.U., V.M. ve Y.M., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.