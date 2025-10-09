Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adliye çıkışı birbirlerine girdiler! Aracı insanların üzerine sürdü, yaralılar var

Adliye çıkışı birbirlerine girdiler! Aracı insanların üzerine sürdü, yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aile Kavgası, Araba, Yaralı, Bilecik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bilecik'te iki aile arasında mahkeme çıkışı kavga çıktı. Bir kişi insanların üzerine araba sürerken, sopaların konuştuğu kavgada 4 kişi yaralandı.

Bilecik ve Eskişehir'de yaşayan ve iddialara göre aralarında husumet olan iki aile, 'velayet' davası için bugün Ertuğrulgazi Mahallesi Adliyesi Ek Hizmet Binası'na geldi.

KARŞI TARAFIN ARACINA ZARAR VERDİLER

Görülen dava sonrası iddialara göre Bilecik'te ikamet eden aile, karşı tarafın aracına sopayla zarar verdi. Bunu gören araç sürücüsü E.F., yanında bulunan R.U. ile adliye çevresinde tur atarak aracına zarar veren kişiyi bulmaya çalıştı.

Adliye çıkışı birbirlerine girdiler! Aracı insanların üzerine sürdü, yaralılar var - 1. Resim

ARACI İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

O esnada Y.Z., V.M. ve Y.M.'yi gören araç sürücüsü E.F., aracını şahısların üzerine sürdü. Şahıslar kaçarak kurtulurken, araç istinat duvarına çarparak durabildi. Olay sonrası iki grup sopalarla birbirlerine saldırdı.

Adliye çıkışı birbirlerine girdiler! Aracı insanların üzerine sürdü, yaralılar var - 2. Resim

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan E.F., R.U., V.M. ve Y.M., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adliye çıkışı birbirlerine girdiler! Aracı insanların üzerine sürdü, yaralılar var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bombalı saldırı tatbikatı gerçeği aratmadı: Figüranlar kriz geçirdi, polis müdahale etti2025-DGS ek yerleştirme süreci başladı! DGS ek tercihler ne zaman açıklanacak?
