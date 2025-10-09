Yakınlarının haber alamadığı anne kızdan acı haber! Cesetlerini buldular
Denizli'de yakınlarının haber alamadığı anne kız, evlerinde ölü bulundu. Şahısların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Akalan Mahallesi'nde, aynı evde yaşayan Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir, öğle saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
EVDE CANSIZ BEDENLERİNİ BULDULAR
Anne ve kızdan haber alamayan komşuları eve gittiklerinde her ikisini de yerde hareketsiz halde yattıkları gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evde güvenlik önlemleri alınırken cenazeler otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
