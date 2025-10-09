Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yakınlarının haber alamadığı anne kızdan acı haber! Cesetlerini buldular

Yakınlarının haber alamadığı anne kızdan acı haber! Cesetlerini buldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yakınlarının haber alamadığı anne kızdan acı haber! Cesetlerini buldular
Denizli, Acıpayam, Karbonmonoksit Zehirlenmesi, Anne Kız, Ölü Bulunma, Otopsi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de yakınlarının haber alamadığı anne kız, evlerinde ölü bulundu. Şahısların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Akalan Mahallesi'nde, aynı evde yaşayan Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir, öğle saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

EVDE CANSIZ BEDENLERİNİ BULDULAR

Anne ve kızdan haber alamayan komşuları eve gittiklerinde her ikisini de yerde hareketsiz halde yattıkları gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yakınlarının haber alamadığı anne kızdan acı haber! Cesetlerini buldular - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evde güvenlik önlemleri alınırken cenazeler otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Baturalp Çakmak’ın ani ölümü… Teneffüste bir anda yere yığıldı, kurtarılamadıTürkiye ile Irak arasında önemli görüşme! Erdoğan, Barzani'yi ağırladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adliye çıkışı birbirlerine girdiler! Aracı insanların üzerine sürdü, yaralılar var - GündemAdliye çıkışı birbirlerine girdiler! Aracı insanların üzerine sürdü, yaralılar varTürkiye ile Irak arasında önemli görüşme! Erdoğan, Barzani'yi ağırladı - GündemTürkiye ile Irak arasında önemli görüşme!Türk İHA'sından 'Gazze' mesajı! Gölge63 İsrail açıklarına 'ay-yıldız' çizdi - GündemTürk İHA'sından 'Gazze' mesajıSilivri'deki deprem Marmara'yı tekrar hatırlattı! Okan Tüysüz, Orta Marmara Çukurluğu'nu işaret etti - GündemMarmara depreminin adresi o bölge mi?Meteoroloji uyarmıştı! Dolu yağışı başladı, kent beyaza büründü - GündemMeteoroloji uyarmıştı! Dolu yağışı başladı, kent beyaza büründüCumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki görev gücünde yer alacağız - Gündem"Gazze'deki görev gücünde yer alacağız"
Sonraki Haber Yükleniyor...