Baturalp Çakmak’ın ani ölümü… Teneffüste bir anda yere yığıldı, kurtarılamadı

Eskişehir Beylikova’da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Baturalp Çakmak, teneffüste aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minik çocuğun ölüm nedeni, yapılacak adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde, okul teneffüsünde oyun oynarken aniden rahatsızlanan 7 yaşındaki Baturalp Çakmak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Beylikova ilçesindeki Mehmet Avdan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Baturalp Çakmak, okulda arkadaşlarıyla teneffüste oynadığı sırada bir anda fenalaştı. Çocuğun yere yığıldığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ AYDINLATACAK

Okula intikal eden 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından minik çocuğu ambulansla Beylikova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baturalp Çakmak, ilçedeki hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumunun raporunun ardından belirleneceği öğrenildi. 

Baturalp Çakmak, Beylikova Yunus Emre Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

